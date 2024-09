TELE-MELONI COLPISCE ANCORA - PER COSPARGERSI IL CAPO DI CENERE E AMMETTERE LA SUA RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON LA POMPEIANA BOCCIA, SANGIULIANO SI SENTE LEGITTIMATO A CHIAMARE GLI EX COLLEGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO E OCCUPARE LO SPAZIO DOPO IL TG1 PER UN QUARTO D’ORA – UNA MOSSA CHE HA FATTO INCAZZARE LE OPPOSIZIONI CHE PARLANO DI “UTILIZZO PRIVATO DEL SERVIZIO PUBBLICO” E MINACCIANO ESPOSTI IN PROCURA, INTERROGAZIONI IN AULA E AUDIZIONI IN VIGILANZA DEI VERTICI RAI… - VIDEO

In piena polemica sulla nomina di Maria Rosaria #Boccia, il Ministro della Cultura Gennaro #Sangiuliano interviene per la prima volta al Tg1. "Avevamo una relazione sentimentale e anche per questo ho revocato la sua nomina. pic.twitter.com/F57lCVMBGb — Tg1 (@Tg1Rai) September 4, 2024

Estratto dell’articolo di Federico Capurso e Niccolò Carratelli per “La Stampa”

GENNARO SANGIULIANO INTERVISTA AL TG1 - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Per fare chiarezza sul caso della sua relazione con Maria Rosaria Boccia, Gennaro Sangiuliano preferisce parlare di fronte alle telecamere di Rai1, piuttosto che nell'Aula della Camera o del Senato. E questo, ovviamente, fa imbestialire le opposizioni, che ora annunciano esposti in procura, interrogazioni in Aula, audizioni in Vigilanza dei vertici Rai. Segno che la vicenda, per loro, è tutt'altro che conclusa.

I quindici minuti di intervista Rai «non sono altro che un uso privato del servizio pubblico», attaccano dal Pd. Tutte le opposizioni sono concordi nel voler convocare i vertici Rai in Commissione di vigilanza. Per di più, la lunga ospitata di Sangiuliano sulla rete ammiraglia «non ha nemmeno aiutato a far chiarezza», puntualizzano i membri del Pd in Vigilanza. […] Le opposizioni in coro, quindi, chiedono a Sangiuliano di riferire in Parlamento.

meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia

[…] Angelo Bonelli ha pronto uno dei suoi esposti da consegnare alla procura di Roma. «Il ministro non ha spiegato perché la dottoressa Boccia, pur non avendo alcun ruolo nel ministero, abbia utilizzato mezzi e servizi dello Stato, inclusa l'auto della scorta – attacca il deputato Avs – si potrebbe configurare il reato di peculato». L'apertura di un'inchiesta ufficiale da parte della magistratura, a questo punto quasi scontata, renderebbe ancora più scomoda la poltrona del ministro.

Allo stesso tempo, il Comitato per la sicurezza della Camera dei deputati esaminerà il caso dei video girati da Boccia all'interno di Montecitorio, munita di occhiali smart: la donna rischia una sanzione che va dal semplice richiamo all'interdizione temporanea dal palazzo.

gennaro sangiuliano in lacrime al tg1 GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA - VIGNETTA DI ELLEKAPPA graffio in testa di sangiuliano al tg1 2 meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia 2 gennaro sangiuliano in lacrime al tg1 MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA BY NATANGELO

[…]