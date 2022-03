30 mar 2022 17:44

LA TELEFONATA TRA MARIO DRAGHI E VLADIMIR PUTIN È DURATA UN’ORA - IL PREMIER ITALIANO HA CHIAMATO “MAD VLAD” OGGI POMERIGGIO. OVVIAMENTE HANNO PARLATO DELLA GUERRA IN UCRAINA E DEI POSSIBILI SPIRAGLI PER LA FINE DEL CONFLITTO, MA NON SOLO: AL CENTRO DELLA CHIAMATA C’ERANO ANCHE I RAPPORTI ECONOMICI, A PARTIRE DALLA RICHIESTA DI MOSCA DI PAGARE IN RUBLI LE FORNITURE DI GAS…