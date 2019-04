O TEMPORA, O MORISI - CHI È LO SPIN DOCTOR DI SALVINI CHE HA PUBBLICATO LA FOTO COL MITRA, CHE IL MINISTRO SMINUISCE: ''POLEMICHE INUTILI, SE LA SINISTRA SI ATTACCA ALLE FOTO SIGNIFICA CHE STIAMO LAVORANDO BENE'' - IL DOMATORE DELLA ''BESTIA'': ''HO VISTO SALVINI A 'PORTA A PORTA' NEL 2012 E L'HO CONTATTATO. PROGRAMMO DA QUANDO AVEVO 10 ANNI, SONO LAUREATO IN FILOSOFIA. IL SEGRETO DEI SOCIAL E'...'' (VIDEO)

(ANSA) - "Sono polemiche fondate sul nulla, questa mattina ho pubblicato la foto di tre peluche che ho portato in gita per mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche. Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare vuol dire che stiamo lavorando bene". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle polemiche suscitate dalla sua fotografia con un mitra.

Nino Luca per www.corriere.it dell'8 dicembre 2018

«Amplificare», questo è il lavoro di Luca Morisi. Sale sul palco di piazza del Popolo e corre a incitare i tecnici del suono per «amplificare» la voce di Bocelli. Ha il viso di un bambino nonostante i 45 anni, la voce calma dei mantovani, l’eloquio di un filosofo e le certezze di un informatico. Luca Morisi è considerato lo spin doctor di Salvini.

«Salvini è lo spin doctor di se stesso, un comunicatore eccezionale, il simbolo della disintermediazione. La nostra mission è amplificare il suo messaggio”.

Analizzate i dati sui social attraverso un software chiamato «la Bestia». Con questo algoritmo scegliete gli argomenti che fanno presa sulla gente.

«Sono state dette cose sbagliate. Questo algoritmo non ha nulla a che fare col merito delle cose. Questo dipende solo dal fiuto di Salvini. Le persone dovrebbero usare il rasoio di Occam, cioè l’interpretazione più semplice è quella reale».

Da poco è stato assunto al ministero, in cosa consiste la sua giornata? «È complicata, non è che devo spiegare a lei che cosa faccio. Salvini è il vicepremier e ministro e noi seguiamo la sua strategia di comunicazione».

È sempre defilato. Ci racconta qualcosa di lei?

«Ho iniziato a programmare quando avevo 10 anni con il Commodore 64. Sono un informatico, laurea in filosofia. Ho insegnato all’università per dieci anni. Sono sempre stato con la Lega fin dal 1992».

Come ha conosciuto Salvini?

«Su Facebook. Lo vidi a Porta a Porta nel 2012 mentre faceva una diretta con l’iPad dialogando con gli ascoltatori. Questa capacità di ibridare i due media, la tv e i social, mi ha appassionato così lo cercai ed è nato un rapporto professionale».

E con questa comunicazione puntate all’Europa.

«Sì, il mondo, gli alieni… Nooo, bisogna restare con i piedi per terra. Mai sedersi sugli allori neanche sul piano tecnologico perché le cose cambiano continuamente. È tutto un research development, è tutto un trial and error».

Salvini sembra sempre in sintonia con il Paese ma un politico non dovrebbe essere una guida?

«Salvini ha un orizzonte di lungo termine e la capacità di interpretare l’hic et nunc, l’immediatezza, quella che serve per rimanere in sintonia con il popolo. Usa un linguaggio lontano dalle costellazioni semantiche tipiche della politica. E lo fa autonomamente. Come per il tweet sul ragù. I fan apprezzano che lui riveli pezzi della sua vita extra politica. Che male c’è?»

Però ogni tanto commettete anche errori sui social.

«Tutti fanno errori. Rispetto all’intensità di comunicazione di errori non ne ha fatti molti».

Dicono che sta poco al ministero e troppo sui social.

«Va al ministero tutti i giorni. L’attività di un politico si sostanzia anche con la capacità di ascoltare, di andare in giro. È la sua forza».

Lei gestisce il suo account?

«A volte. Ma lui agisce autonomamente. Sul piatto di ragù su Twitter ha sorpreso anche me».