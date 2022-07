LE TENSIONI E I VELENI NEL MOVIMENTO FANNO LA PRIMA VITTIMA: TA-ROCCO CASALINO - IL CONTRATTO DEL RASPUTIN, IN SCADENZA A LUGLIO, NON SARÀ RINNOVATO ALLA CAMERA (MENTRE RESTA AL SENATO). A MONTECITORIO IL CAPOGRUPPO È IL GOVERNISTA DAVIDE CRIPPA (RESTIO GIÀ L’ANNO SCORSO A SIGLARE L’INTESA CON L’EX PORTAVOCE DI PALAZZO CHIGI) – IL MISTERO DELLA FOTO DI GRILLO CHE POSTA UN BARATTOLO DI COLLA COCCOINA. UN MESSAGGIO RIVOLTO AI PARLAMENTARI “INCOLLATI ALLA POLTRONA” – ACCORDO CASELLATI-FICO: LA FIDUCIA PRIMA AL SENATO..

giuseppe conte e rocco casalino

Beppe Grillo cambia la foto profilo di WhatsApp e posta l'immagine di un barattolo di colla Coccoina. Secondo fonti pentastellate, la trovata del garante M5S sarebbe un messaggio rivolto ai parlamentari «incollati alla poltrona». Per le stesse fonti la foto della Coccoina è da interpretare anche come una smentita di Grillo ad alcune ricostruzioni giornalistiche delle ultime ore che lo descrivono come irritato se non addirittura «sconcertato» dall'atteggiamento del leader 5 Stelle Giuseppe Conte.

Borrell: «Mosca festeggia addio Draghi? Non venda la pelle orso»

«Non si vende la pelle dell'orso prima di averlo preso». Così l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, rispondendo a una domanda sul fatto che a Mosca stiano festeggiando per la crisi del Governo Draghi.

Dadone in assemblea M5S: «Seguirò la decisione Conte»

«Seguirò la decisione del mio capo politico», ha detto in assemblea M5S la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, citata dall'Adnkronos.

Casalino e la crisi M5S: gli effetti sul contratto dello spin doctor. Resta al Senato, stop alla Camera

L'aria di scissione nei 5 stelle si respira anche nei dettagli, come ad esempio le scelte sulla comunicazione. Le tensioni nel movimento fanno la prima vittima. Il contratto di Rocco Casalino , in scadenza a luglio, non sarà rinnovato alla Camera. «Non è stata trovata la quadra», fanno sapere da ambienti stellati.

Accordo Casellati-Fico: fiducia prima al Senato

Le comunicazioni del presidente del Consiglio ed il successivo dibattito sulla fiducia con il voto partiranno da Palazzo Madama. È l'accordo tra i presidenti del Senato Elisabetta Casellati e della camera Roberto Fico. Lo riferiscono fonti accreditate del Senato.

L’aria di scissione nei 5 stelle si respira anche nei dettagli, come ad esempio le scelte sulla comunicazione. Le tensioni nel movimento fanno la prima vittima. Il contratto di Rocco Casalino , in scadenza a luglio, non sarà rinnovato alla Camera. «Non è stata trovata la quadra», fanno sapere da ambienti stellati.

A Montecitorio il capogruppo guarda caso è il governista Davide Crippa (restio già l’anno scorso a siglare l’intesa con l’ex portavoce di Palazzo Chigi) che in questa fase è contro i falchi contiani e ha diverse frizioni anche con il Presidente M5S. La scelta di non rinnovare il contratto di Casalino sembra il preludio di uno scontro politico imminente. Diverso il discorso al Senato, dove la capogruppo Castellone e i falchi intendono dare seguito per un altro anno alla collaborazione con Casalino.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha incominciato la sua militanza nel Movimento 5 Stelle nel 2011. Dopo 3 anni, nel 2014, diventa responsabile per la comunicazione con i media al Senato per il gruppo parlamentare del partito fondato da Beppe Grillo. Dal 2018 al 2021 è stato portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio durante i governi Conte I e Conte II assumendo la posizione di spin doctor della comunicazione politica del Movimento 5 Stelle.

