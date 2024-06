LA TERZA GUERRA MONDIALE? SI COMBATTE PER CONTO TERZI – DOPO CHE GLI STATI UNITI HANNO PERMESSO A ZELENSKY DI COLPIRE IL SUOLO RUSSO CON I MISSILI FORNITI DA WASHINGTON, PUTIN MINACCIA: “FORNIREMO ARMI AI NEMICI DELLA NATO” - IL PORTAVOCE DEL CREMLINO, PESKOV: "OVVIAMENTE LA RUSSIA NON DIRA' A CHI VERRANNO DATI QUESTI MISSILI..."

CREMLINO RIBADISCE CONSEGNE MISSILI PER COLPIRE PAESI NATO

GAME OF DRONES - BY EMILIANO CARLI

(ANSA) - L'uso da parte di Kiev di missili di Paesi Nato nei bombardamenti sulla Russia "non rimarrà senza conseguenze" per l'Occidente. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, definendo "molto importante" la dichiarazione fatta ieri dal presidente Vladimir Putin sulla risposta asimmetrica di Mosca, che fornirà missili a parti terze per colpire "obiettivi sensibili" dei Paesi Nato. Ma "ovviamente" la Russia non precisa a chi verranno dati questi missili, ha aggiunto Peskov, citato dalle agenzie russe.

PUTIN, MINACCE E ACCUSE ALL’OCCIDENTE «POTREMMO ARMARE I VOSTRI NEMICI»

Estratto dell’articolo di Fabrizio Dragosei per il “Corriere della Sera”

Visto che Usa ed Europa stanno fornendo a Kiev missili a lunga gittata per colpire obiettivi all’interno della Russia, Mosca potrebbe rispondere allo stesso modo: «Stanno partecipando direttamente a una guerra contro di noi e allora ci riserviamo il diritto di fornire le nostre armi in altre regioni del mondo per colpire obiettivi dei Paesi che lo fanno nei confronti della Russia. Ci penseremo, rifletteremo».

VLADIMIR PUTIN JOE BIDEN - ILLUSTRAZIONE TPI

In un lungo incontro con i rappresentanti delle principali agenzie di stampa internazionali, Putin ha colto l’occasione per chiarire la sua posizione sulla guerra, su quello che accade a Washington e sull’atteggiamento dei Paesi del Vecchio Continente. La minaccia di fornire armi particolarmente potenti a nemici dell’Occidente sparsi in tutto il globo è certamente assai preoccupante per i politici che stanno decidendo come comportarsi nei confronti delle richieste di Kiev.

PUTIN BIDEN

Così come lo sono le accuse a Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania di essere già impegnati direttamente sia con consiglieri e istruttori che opererebbero sul territorio in guerra, sia con la gestione «da remoto» degli ordigni che da soli gli ucraini non sarebbero in grado di utilizzare, secondo il presidente russo. Con pazienza, Putin ha spiegato che i mezzi capaci di raggiungere obiettivi a trecento chilometri di distanza non sono gestibili dagli operatori in loco.

[…] Già negli ultimi giorni il capo del Cremlino aveva parlato della possibilità di ricorrere ad armi nucleari tattiche di fronte a gravi pericoli e attacchi sul suolo russo. Ieri ha detto che gli Usa «sono stati gli unici ad aver usato la bomba atomica». Ha aggiunto di non voler agitare questa minaccia, ma di essere pronto a tutto per difendere la patria. […]

vladimir putin conferenza stampa 14 dicembre 2023 2

Come porre fine alla guerra? Semplice, risponde Putin. «Smettete di fornire le armi e tutto finirà in due, massimo tre mesi. L’ho messo per iscritto in una lettera che ho inviato a Biden in risposta a una sua richiesta».

Il presidente russo sostiene che i suoi non hanno nulla a che fare con le ingerenze elettroniche in vista del voto europeo e che la Russia non ha un particolare interesse nel risultato delle votazioni che ci saranno in America a novembre. «Biden è prevedibile e quindi per noi alla fine è lo stesso con chi lavorare».

Però poi ha aggiunto che le accuse contro Trump sono totalmente fabbricate a fini politici. E fa capire che in caso di sua vittoria si aspetta un cambio di politica.

Infine l’Italia, a seguito di una domanda dell’ Ansa .

«Sappiamo che è più contenuta di altri Paesi» nel suo atteggiamento verso Mosca.

«Non si fomenta una russofobia da cavernicoli». Forse un domani, se le cose si rimetteranno a posto, i rapporti torneranno «quelli di prima» più rapidamente che con altre nazioni.

ATTACCO UCRAINO A BELGOROD, IN RUSSIA vladimir putin conferenza stampa 14 dicembre 2023 1 conferenza stampa di vladimir putin PUTIN E BIDEN