TESTA A TESTA IN LIGURIA! SECONDO LE PROIEZIONI IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA MARCO BUCCI SUPERA DI OLTRE UN PUNTO IL FRONTRUNNER DEL CENTROSINISTRA ANDREA ORLANDO - IN BASE AI DATI REALI L'EX MINISTRO, TRASCINATO DAL VOTO DI GENOVA, E' AVANTI RISPETTO AL RIVALE (CHE PERO' VA MEGLIO NEL RESTO DELLA REGIONE E PUO' CONTARE SUL "BOOSTER" SCAJOLA A IMPERIA) - IL PARTITO PIU' VOTATO E' IL PD (CHE DOPPIA FDI). DISFATTA DEL M5S, DILANIATO DALLA GUERRA INTESTINA TRA CONTE E GRILLO, CHE SI FERMA AL 4,8% (BEPPE MAO NON AVREBBE VOTATO...)

Proiezioni e dati reali: continua l'incertezza La quarta proiezioni di Swg/La7 attribuisce ancora la vittoria a Bucci con il 49,3% contro il 47,6 di Orlando. Lo spoglio dei dati reali, giunto a metà del cammino (896 sezioni) vede invece ancora in vantaggio il candidato del centrosinistra ma con un distacco di appena 1.100 schede.

Un ribaltamento continuo (Cesare Zapperi inviato a Genova)

La sfida tra Marco Bucci e Andrea Orlando è un testa a testa con continui ribaltamenti man mano che affluiscono i voti dai seggi delle varie province. Il sindaco di Genova paradossalmente va “male” nella sua città e bene nel resto della Regione.

Al contrario Orlando raccoglie molti consensi nel capoluogo è relativamente meno nelle altre realtà. Con 651 sezioni su 1785 il dato è: Orlando 48,47 Bucci 47,6.

Bucci e Orlando ora divisi da 39 voti

Il testa a testa tra i due candidati prosegue. Secondo i dati del Viminale, con 393 sezioni scrutinate Orlando e Bucci sono sul filo di lana, con il candidato del centrosinistra avanti di poche frazioni decimali (48,08 contro 48,04). Il margine tra i due contendenti è di appena 39 voti. Si profila, come le previsioni della vigilia lasciavano intuire, una lotta all'ultimo voto.

Dati reali: Bucci sorpassa Orlando

(Cesare Zapperi, inviato a Genova) Quando le sezioni scrutinate sono diventate 249 su 1.785. Marco Bucci “sorpassa” Andrea Orlando: 48,44 contro il 47,69.

Terza proiezione

Opinio/Rai

Bucci 48,8%

Orlando 47,3%

Beppe Grillo non avrebbe votato Secondo alcune voci Beppe Grillo, fondatore del M5S e genovese doc, avrebbe disertato il seggio. Lo affermano fonti vicine al seggio a cui il comico è iscritto. Pochi giorni fa, in un video molto polemico con Giuseppe Conte, Grillo aveva denunciato che i candidati alle regionali liguri non erano espressione di democrazia ma erano stati «calati dall'alto».

La seconda proiezione

Swg/La7

Bucci 49,6%

Orlando 47,3%

Opinio/Rai

Bucci 49,5%

Orlando 47%

I primi dati reali

(Cesare Zapperi, inviato a Genova) Cominciano ad affluire i dati reali dello spoglio relativo ai candidati presidente. Con 23 sezioni su 1785 (dato parzialissimo, naturalmente) Andrea Orlando è in vantaggio con il 51,19% rispetto al 45,47% di Marco Bucci. Terzo Nicola Morra con lo 0,92%.

I primi dati relativi ai partiti

(Cesare Zapperi, inviato a Genova) Ecco i primi dati (proiezioni Rai) relativi ai partiti. Con un campione del 12%, il partito più votato è il Pd (27,4), seguito da Fratelli d’Italia (14,3), lista Bucci presidente (11,8), Lega (9), Forza Italia (5,9), M5S (4,8).

(ANSA) Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Liguria è in testa il candidato del centrodestra Marco Bucci con un forchetta tra il 47% e il 51%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, è tra il 45,5% e il 49,5%. Il candidato Nicola Morra è dato da zero al 2%

