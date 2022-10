TETTO CHE SCOTTA – L’EUROPA ANCORA NON HA TROVATO UN ACCORDO SUL PRICE CAP SUL GAS: NELLA BOZZA DELLE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO DI QUESTI GIORNI, SI CHIEDE ALLA COMMISSIONE DI “PORTARE AVANTI CON URGENZA I LAVORI”, MA LA GERMANIA E I SUOI VASSALLI OLANDA E AUSTRIA CONTINUANO A ROMPERE LE PALLE: “UN TETTO IMPOSTO PER LEGGE POTREBBE FARCI AVERE MENO ENERGIA” – DRAGHI SPINGE TANTISSIMO: SI GIOCA LA SUA EREDITÀ POLITICA SUL “WHATEVER IT GAS”

mario draghi ursula von der leyen

1 - CAMBIA BOZZA VERTICE UE, 'AVANTI LAVORO SU PRICE CAP'

(ANSA) - "Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a portare avanti con urgenza i lavori" su alcune misure sulla base delle "proposte della Commissione, valutandone l'impatto e tenendo conto dei diversi mix energetici e delle circostanze nazionali".

Tra le misure "il corridoio dinamico temporaneo dei prezzi sulle transazioni di gas naturale per limitare immediatamente i prezzi". E' quanto prevede la bozza delle conclusioni del Consiglio Ue, nuovamente limata nella notte e con l'intesa tra i leader che, sul tetto ai prezzi del gas, continua a essere lontana. Non si esclude, quindi, che il testo possa cambiare nuovamente.

MEME SU PUTIN E IL GAS

2 - SCHOLZ,CON TETTO PREZZO GAS UE RISCHIA DI AVERNE DI MENO

(ANSA) - "I prezzi devono scendere non c'è dubbio". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, parlando al Bundestag, in vista del consiglio europeo di ieri e oggi sull'energia. "Noi guardiamo con grande attenzione alle proposte della Commissione europea. Un tetto al prezzo del gas, imposto per legge, comporta sempre il rischio che i produttori di gas vadano a vendere altrove e che noi europei non riceviamo più gas, ma di meno". "Perciò l'Europa deve accordarsi in stretto contatto con altri partner come Corea e Giappone, in modo da non farci reciproca concorrenza", ha aggiunto.

olaf scholz

3 - SCHOLZ,NON PUÒ ESSERE INTERESSE USA ENERGIA IMPAGABILE IN UE

(ANSA) - "Parliamo anche con i produttori di gas di prezzi adeguati. Sono certo che paesi come Usa, Canada e Norvegia, che insieme a noi sono solidali al fianco dell'Ucraina, non abbiano interesse a che l'energia in Europa diventi impagabile". Lo ha detto Olaf Scholz, parlando al Bundestag, in vista del consiglio europeo sull'energia. "Anche nel contesto del G7 parliamo di questo", ha aggiunto.

mario draghi emmanuel macron

4 - SCHOLZ, ANCHE FRANCIA E SPAGNA HANNO 'SCUDO' ENERGIA

(ANSA) - Olaf Scholz ha difeso lo 'scudo' da 200 miliardi di euro lanciato per frenare il prezzo del gas in Germania: anche Francia, Italia e Spagna hanno creato pacchetti di misure del genere, ha detto il cancelliere nel Bundestag.

"Il nostro scudo lo abbiamo impostato consapevolmente per coprire i prossimi 2 anni e mezzo, e per essere attrezzati anche il prossimo inverno", ha detto. Nell'ambito di questo periodo di tempo i 200 miliardi corrispondono a circa il 2% del nostro Pil, ha aggiunto. "È l'ordine di grandezza dei pacchetti di misure che sono stati o vengono assemblati anche altrove in Europa: in Francia, in Italia o in Spagna".

SCHOLZ RUTTE

5 - GAS, IL MURO DI GERMANIA E OLANDA IL «PRICE CAP» DIVIDE L'EUROPA

Francesca Basso per il “Corriere della Sera”

Se il Consiglio europeo di oggi e domani fosse una partita sarebbe con 17 giocatori da una parte e due dall'altra. Ma i due, Germania e Olanda, sono molto forti e hanno il tifo di Irlanda e Danimarca, da mesi stanno condizionando il risultato e influenzando parzialmente l'arbitro (la Commissione Ue).

Nell'altra squadra ci sono gli Stati membri che da settimane chiedono alla Commissione un tetto al prezzo del gas, tra cui Italia, Francia, Belgio, Spagna, Grecia e Polonia. Di recente si è aggiunto Cipro.

URSULA VON DER LEYEN

A differenza dei summit passati, c'è però sul tavolo una proposta legislativa, presentata due giorni fa dalla presidente Ursula von der Leyen, che tra le soluzioni indica come misura di ultima istanza l'introduzione temporanea di un corridoio di prezzo dinamico sulle transizioni al Ttf di Amsterdam (il riferimento europeo) per limitare il prezzo del gas, finché non sarà sviluppato un nuovo indice, entro l'inizio del 2023, complementare che rifletta più accuratamente le condizioni del mercato.

Queste due misure sono considerate le «più controverse» e vedranno le discussioni più accese, che si rifletteranno sulle conclusioni del vertice. Ma ci sarà un confronto anche per chiedere alla Commissione di presentare una proposta per un cap al prezzo del gas usato per produrre elettricità (modello iberico), che suscita ancora interrogativi sulla sua efficacia. I leader Ue non discuteranno i dettagli ma i principi della proposta della Commissione.

mario draghi abbraccia emmanuel macron

A Bruxelles i dubbi di Germania e Olanda sono considerate «preoccupazioni legittime». Berlino teme che un cap dinamico al prezzo possa limitare i flussi di gas verso l'Ue. «Il price cap temporaneo è quello che vogliamo evitare», ha detto una fonte del governo tedesco. Per l'Olanda non c'è fretta perché gli stoccaggi sono pieni e nelle conclusioni sarebbe prematuro usare l'espressione «tetto al prezzo».

La battaglia sarà proprio sulle conclusioni, con gli scettici che potrebbero spingere per stralciare il riferimento al price cap, mentre la squadra dei 17 vorrebbe non solo mantenerlo ma rafforzare il concetto con i verbi «esaminare» o «proporre» riferiti al tetto dinamico. Per il premier Mario Draghi, che partecipa al suo ultimo vertice, «è essenziale che sia reso subito operativo», come ha spiegato alle Camere. A Bruxelles viene sottolineato che il prezzo del gas è già in discesa e che l'urgenza potrebbe diminuire, e che se il tetto non dovesse entrare nelle conclusioni comunque sarebbe sul tavolo dei ministri dell'Energia martedì prossimo. Data l'emergenza, non sarebbe un bel segnale politico.

TETTO LA QUALUNQUE - BY CARLI

6 - DRAGHI ULTIMA MISSIONE

Estratto dell’articolo di Gabriele Rosana per “il Messaggero”

In Europa si lavora per evitare di tornare alla casella di partenza. E Mario Draghi, giunto al suo ultimo summit Ue da presidente del Consiglio, detta la linea: il tetto al prezzo del gas serve subito.

Dopo giorni di annunci e la proposta di un price cap temporaneo e dinamico al Ttf, la Borsa del gas di Amsterdam, fatta martedì dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen - anche se i contorni sono ancora tutti da definire -, si apre oggi il negoziato fra i leader dei Ventisette, riuniti fino a domani a Bruxelles.

A differenza dello scorso summit informale, quello di inizio mese a Praga, stavolta i capi di Stato e di governo dovranno accordarsi su un testo finale. E ogni parola sarà pesata con attenzione [...].

LE POSIZIONI

SCHOLZ RUTTE

L'Italia è in pressing perché la proposta dell'esecutivo Ue venga sostenuta dai leader dei Ventisette, un passaggio essenziale affinché Bruxelles si decida a mettere in pista formalmente il tetto: «È essenziale che questo riferimento sia reso da subito operativo», si legge nella relazione pre-summit inviata alle Camere da Mario Draghi.

[…] Ma ci sono ancora margini per l'ultima trattativa in Europa. «Un gruppo di 15 Stati membri è favorevole all'idea dell'Italia di istituire un corridoio dinamico del prezzo, ovvero un tetto al prezzo del gas modulabile intorno ai livelli reali di domanda e offerta. Una minoranza, tra cui Germania e Paesi Bassi, si oppone però a questa misura perché teme possa limitare i flussi di gas verso l'Unione europea», prosegue la nota di Draghi.

mario draghi a praga

Insieme a loro, a temere che il tetto sia controproducente altri frugali come Austria, Svezia e Danimarca, e pure Irlanda (preoccupata di perdere le forniture norvegesi) e la solita Ungheria. Al momento nessuno vuole forzare la mano e andare alla conta, che virtualmente farebbe pendere il pallottoliere dalla parte dell'Italia e degli altri 15, tra cui pesi massimi come Francia, Spagna, Polonia e Grecia: il confronto, spiegano fonti diplomatiche Ue, prosegue al più alto livello politico.

E ruota tutto attorno alla scelta del verbo con cui i leader si esprimeranno sul price cap al Ttf, cioè se il documento finale darà mandato alla Commissione solo di «esplorare» o «esaminare» un tetto o, come chiede il nostro Paese, di «proporlo» formalmente. Del resto, ha spiegato ieri von der Leyen, «quello che ci attendiamo dal Consiglio europeo è una guida politica». […]

PUTIN E IL GAS - BY EMILIANO CARLI