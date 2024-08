17 ago 2024 08:00

THE DONALD HA PAURA DI SALIRE SUL RING CONTRO KAMALA – PER PREPARARSI AL DIBATTITO TV CON KAMALA HARRIS, TRUMP HA INGAGGIATO L'EX DEPUTATA DEMOCRATICA TULSI GABBARD, GIA' SBARCATA A MAR-A-LAGO PER UNA “SESSIONE DI PRATICA” – GABBARD, CHE HA LASCIATO IL PARTITO DEMOCRATICO DOPO LA SUA CORSA PRESIDENZIALE DEL 2020, È STATA SCELTA DAL TYCOON PERCHÉ IN UN DIBATTITO DELLE PRIMARIE DEMOCRATICHE DEL 2019 MISE IN FORTE IN DIFFICOLTA' LA HARRIS…