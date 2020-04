4 apr 2020 17:34

TI CURA DONALD - TRUMP HA ANNUNCIATO CHE IL GOVERNO AMERICANO PAGHERÀ LE CURE PER IL CORONAVIRUS A CHI NON HANNO STIPULATO UN'ASSICURAZIONE SANITARIA, USANDO FONDI DAL PACCHETTO DI AIUTI ECONOMICI DA 2,2 TRILIONI DI DOLLARI CHE IL PRESIDENTE HA FIRMATO LA SETTIMANA SCORSA: “CIÒ DOVREBBE ALLEVIARE QUALSIASI PREOCCUPAZIONE PER GLI AMERICANI NON ASSICURATI”