TI FACCIO UN SICULO COSI' - L'AUTOCANDIDATURA DI DINO GIARRUSSO A GOVERNATORE DELLA SICILIA MANDA IN TILT IL "CERCHIO MAGICO" DI CONTE: "SI TRATTA DI UN'INIZIATIVA ASSOLUTAMENTE PERSONALE NON CONCORDATA CON I VERTICI. QUALSIASI ANTICIPAZIONE IN QUESTO SENSO RISULTA FUORI LUOGO" - LE CRITICHE DI GIARRUSSO ALLA GESTIONE CONTE E LA VECCHIA POLEMICA SUL VOTO DEGLI ISCRITTI, MAI RESO PUBBLICO, PER SCEGLIERE I RELATORI PIU' AMATI PER GLI STATI GENERALI...

DAGONEWS

dino giarrusso

Antipatia? Rivalità? Scontro di ego? Deve esserci una ragione all'ostruzionismo che il "cerchio magico" di Conte fa a Dino Giarrusso. L'ex Iena, ora europarlamentare del M5s, ieri ha annunciato la sua candidatura a governatore della Sicilia e - zac! - è stato immediatamente rintuzzato dal Movimento: "Si tratta di un'iniziativa assolutamente personale non concordata con i vertici. Non sono ancora decise le modalità delle candidature e qualsiasi anticipazione in questo senso risulta fuori luogo". Una contraerea immediata. Stranamente ad personam.

LUIGI SUNSERI

Nessuno, infatti, dal circolino di Peppiniello Appulo aveva fiatato davanti ad altre due autocandidature grilline, sempre per la regione Sicilia, annunciate prima di quella di Giarrusso. Sia Luigi Sunseri, il 27 ottobre, che Nuccio Di Paola, il 14 ottobre, hanno bypassato i vertici del M5s annunciando la propria discesa in campo. A loro nessuno ha rimbrottato nulla.

Forse perché volti "minori" del grillismo siculo o perché le loro iniziative sono state considerate subito velleitare. Invece Dino Giarrusso in Sicilia ha ottenuto quasi 120mila voti di preferenza, è molto vicino a Beppe Grillo e ha un consenso personale nella "base" cinquestelle più ortodossa. Si vocifera che, quando gli iscritti al Movimento furono chiamati a scegliere i 30 relatori (tra i 978 candidati) per gli Stati generali di novembre 2020, Giarrusso sarebbe arrivato secondo dopo Di Battista e prima di Luigi Di Maio, stracciando altri personaggi, oggi molto vicini a Conte e ai vertici del M5s, come Paola Taverna. Risultati questi mai resi noti, alla faccia della trasparenza…

NUCCIO DI PAOLA

SICILIA: M5S, CANDIDATURA GIARRUSSO NON CONCORDATA

(ANSA) - "In merito alle dichiarazioni dell'europarlamentare Dino Giarrusso che si è dichiarato disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana" - durante la trasmissione L'Aria che tira, su la7 - "si chiarisce che si tratta di un'iniziativa assolutamente personale non concordata con i vertici del Movimento. Non sono ancora decise le modalità delle candidature e qualsiasi anticipazione in questo senso risulta fuori luogo". Così, in una nota, il Movimento 5 Stelle.

ALTRI GUAI PER CONTE: IL MAL DI PANCIA DI DINO GIARRUSSO, CHE CHIEDE PIU' SPAZIO - " UN ANNO FA ABBIAMO FATTO GLI STATI GENERALI, E NON ABBIAMO MAI COMUNICATO I NUMERI DI QUELLA VOTAZIONE, PERCHÉ? IO I RISULTATI VERI LI SO, E SO ANCHE TANTE ALTRE COSE, NON TUTTE LUSINGHIERE. MI AUGURO CHE CONTE SPAZZI VIA OGNI ATTEGGIAMENTO INCOERENTE - LEGGO UN TOTONOMI PER LA NUOVA SEGRETERIA CON QUALCHE PERPLESSITÀ. CREDO SIA INDISPENSABILE RINNOVARE, E INSERIRE CHI HA GRANDI CONSENSI - NON DEVE DIMENTICARE LE VOLONTÀ DELLA BASE, SENZA LA QUALE I VOTI NON ARRIVANO PIÙ…"

PAOLA TAVERNA GIUSEPPE CONTE

paola taverna giuseppe conte