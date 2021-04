TIGRI DI CARTA - LA RUSSIA MINACCIA GLI STATI UNITI ("STIANO LONTANI DALLA CRIMEA") E ACCUSA LA NATO DI VOLER DISLOCARE 40.000 SOLDATI E 15.000 MEZZI MILITARI VICINO AI SUOI CONFINI - SFRUTTANDO IL PRETESTO, MOSCA HA TRASFERITO DUE ARMATE E TRE UNITÀ DI TRUPPE AVIOTRASPORTATE NEI PRESSI DEL CONFINE CON L'UCRAINA - IL SEGRETARIO DELLA NATO, STOLTENBERG: "IL CONSIDEREVOLE AMMASSO MILITARE DELLA RUSSIA È INGIUSTIFICATO, INSPIEGABILE E PROFONDAMENTE PREOCCUPANTE"

vladimir putin al concerto per il settimo anniversario della annessione della crimea 2

MOSCA, NATO INTENDE SCHIERARE 40.000 SOLDATI VICINO RUSSIA

(ANSA) - La Nato intende dislocare 40.000 soldati e 15.000 mezzi militari vicino ai confini della Russia: lo sostiene il ministro della Difesa di Mosca, Serghiei Shoigu, ripreso dall'agenzia di stampa statale russa Tass. "Saranno concentrati 40.000 soldati e 15.000 mezzi e strumenti bellici, compresi aerei strategici", ha dichiarato Shoigu.

RUSSIA,PIÙ SOLDATI A OVEST PER RISPONDERE A 'MINACCE' NATO

soldati ucraini a marinka, donetsk

(ANSA) - Mosca sta adottando misure in risposta alle "minacce" da parte della Nato e nell'arco di tre settimane ha trasferito due armate e tre unità di truppe aviotrasportate nelle "aree per le esercitazioni" e nei pressi dei confini occidentali russi: lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Serghiei Shoigu, ripreso da Interfax. "Reagendo alle attività militari dell'Alleanza che minacciano la Russia abbiamo preso misure appropriate", ha detto Shoigu. "In tre settimane due armate e tre unità di truppe aviotrasportate sono state trasferite con successo presso i confini occidentali della Russia e nelle aree delle esercitazioni".

soldati ucraina.

RUSSIA, 'GLI USA STIANO LONTANI DALLA CRIMEA'

(ANSA) - "Abbiamo avvertito gli Usa che dovrebbero stare lontano dalla Crimea e dalla nostra costa sul Mar Nero per il loro stesso bene": lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Serghiei Riabkov, ripreso dall'agenzia di stampa statale russa Tass. Secondo Riabkov, con l'invio di due navi da guerra americane nel Mar Nero gli Usa mettono in atto "provocazioni".

volodymyr zelensky e jens stoltenberg 6

"Le navi militari Usa non hanno nulla da fare vicino alle nostre coste. Quello che stanno facendo non sono che provocazioni", ha affermato Riabkov. Da circa un mese si moltiplicano le denunce di violazioni del cessate il fuoco nel sud-est ucraino e Washington e Kiev accusano la Russia di ammassare truppe non lontano dal confine con l'Ucraina e in Crimea, la penisola che la Russia si è di fatto annessa nel 2014 con un'invasione di uomini armati e senza insegne di riconoscimento. Mosca è inoltre accusata di sostenere militarmente i separatisti del Donbass con armi e combattenti.

UCRAINA: STOLTENBERG, RUSSIA FERMI SUBITO MOVIMENTI TRUPPE

JOE BIDEN E VLADIMIR PUTIN

(ANSA) - La Nato ha chiesto alla Russia di fermare immediatamente i movimenti delle sue truppe al confine con l'Ucraina. "Nelle ultime settimane, la Russia ha spostato migliaia di truppe pronte al combattimento ai confini dell'Ucraina", ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ricevendo a Bruxelles il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Il considerevole ammasso militare della Russia è ingiustificato, inspiegabile e profondamente preoccupante. La Russia deve porvi fine, fermare le sue provocazioni e ridurre immediatamente l'escalation", ha aggiunto Stoltenberg.

dmytro kuleba anthony blinken

"Il sostegno della Nato alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina è incrollabile", ha ribadito Stoltenberg nel corso del punto stampa con il ministro degli esteri ucraino. "Non riconosciamo e non riconosceremo l'annessione illegale e illegittima della Crimea da parte della Russia - ha sottolineato il segretario generale della Nato -. Continuiamo a chiedere alla Russia di porre fine al suo sostegno ai militanti nell'Ucraina orientale e di ritirare le sue forze dal territorio ucraino. La Nato sta con l'Ucraina".

MOSCA,'USA TRASFORMANO L'UCRAINA IN BARILE POLVERE DA SPARO'

vladimir putin

(ANSA) - Il vice ministro degli Esteri russo Serghiei Riabkov accusa gli Usa e "gli altri Paesi Nato" di star "trasformando deliberatamente l'Ucraina in un barile di polvere da sparo" aumentando le forniture di armi all'Ucraina. "Queste forniture sono continuate e il volume di questi aiuti sta crescendo", ha affermato Riabkov, ripreso dall'agenzia Interfax. Da circa un mese si moltiplicano le denunce di violazioni del cessate il fuoco nel sud-est ucraino e Washington e Kiev accusano la Russia di ammassare truppe non lontano dal confine con l'Ucraina e in Crimea, la penisola che la Russia si è di fatto annessa nel 2014 con un'invasione di uomini armati e senza insegne di riconoscimento. Mosca è inoltre accusata di sostenere militarmente i separatisti del Donbass con armi e combattenti.

IN CRIMEA PER PUTIN

carri armati russi 2

biden putin

navi russe nel mar nero

CRIMEA - SOLDATI PRO PUTIN

