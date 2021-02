TIKTOK, STOP ALLE DANZE! – BIDEN BLOCCA LA VENDITA DELL’APP CINESE A ORACLE E WALMART, VOLUTA DA TRUMP PER SCONGIURARE POSSIBILI FURTI DI DATI A VANTAGGIO DEL REGIME DI PECHINO – PUÒ SEMBRARE IL SINTOMO DI UN ATTEGGIAMENTO PIÙ CONCILIANTE CON I CINESI, MA NON È COSÌ: IL VECCHIO JOE SI È CIRCONDATO DI FALCHI ANTI-PECHINO, VUOLE SOLO FARE UN RIESAME STRATEGICO DI TUTTE LE POLITICHE DEL SUO PREDECESSORE CONTRO IL REGIME DI XI JINPING, CON CUI HA AVUTO UN COLLOQUIO TELEFONICO...

(ANSA) - PECHINO, 11 FEB - Il colloquio telefonico avvenuto oggi tra il presidente Xi Jinping e quello americano Joe Biden, alla vigilia del Capodanno lunare, "è indicativa della buona volontà e del rispetto" che il presidente Usa mostra verso Xi e la Cina.

Lo scrive in un editoriale Hu Xijin, direttore del Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo, la 'voce' del Partito comunista cinese, secondo cui "gli atteggiamenti di Cina e Stati Uniti sono diventati chiari, anche Biden e Xi si conoscono molto bene".

Non è un segreto, sottolinea Hu, che "ci siano alcune divergenze strategiche tra Cina e Stati Uniti: entrambi i Paesi devono affrontarle e gestirle". Tuttavia, "il significato della telefonata odierna non risiede solo nel fatto che ha ulteriormente promosso la comunicazione personale tra i due leader, ma ha anche fornito un senso di rito alle relazioni Cina-Usa ed esprime rispetto reciproco. In questo giorno speciale per i cinesi, penso che abbia un significato molto positivo per realizzare gli obiettivi di gestione delle differenze".

Federico Rampini per "la Repubblica"

Joe Biden blocca la vendita di TikTok a Oracle e Walmart. TikTok è la popolare app e social media, di gran moda soprattutto tra i giovanissimi per creare e diffondere brevi video. Essendo di proprietà di un' azienda cinese, ByteDance, TikTok finì nel mirino di Donald Trump che voleva vietarla negli Stati Uniti per scongiurare possibili furti di dati.

Poi nell' estate scorsa venne trovata una soluzione alternativa: permettere l' accesso degli americani a TikTok, sotto la condizione di un cambio di proprietà. Si era fatto avanti il duo di acquirenti americani, il gruppo tecnologico Oracle e la catena di ipermercati Walmart. Ora quella vendita viene accantonata "a tempo indefinito", perché l' Amministrazione Biden vuole fare un riesame strategico di tutte le politiche di Trump sulle minacce poste alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti dalle aziende tecnologiche cinesi.

La vendita era già paralizzata da mesi, perché la casa madre cinese ByteDance aveva avviato una serie di azioni legali per opporsi. Al centro di questo dossier c' è la possibilità per le aziende cinesi di catturare dati riservati riguardanti ampie fasce della popolazione americana, e poi travasare queste informazioni a governo, forze armate, intelligence di Pechino.

La decisione di Biden non prelude necessariamente a un abbandono delle misure prese da Trump, né a un atteggiamento più conciliante nei confronti della Cina.

Al contrario, Biden si è circondato di "falchi" - come Jake Sullivan e Kurt Campbell - che sembrano criticare le azioni di Trump perché inefficaci, non perché troppo severe.

Biden ha fatto sapere che la sua decisione prelude a un «approccio inclusivo per garantire la sicurezza dei dati americani nei confronti di tutte le minacce che dobbiamo fronteggiare, inclusi rischi posti dalle app cinesi e altro software operativo negli Stati Uniti».

È al termine di questo riesame che Biden entro i prossimi mesi vuole affrontare ogni caso specifico, creando «una task force per affrontare le priorità» nei rapporti con la Cina e sostituendo una strategia uniforme e coerente alle azioni di Trump. Nel frattempo Tik-Tok resta accessibile anche perché un giudice americano ha sospeso il blocco.

Tra le ragioni citate dall' Amministrazione Trump oltre al pericolo di furto di dati c' era la questione della reciprocità: tutti i principali social media americani sono vietati in Cina da un decennio. Un dossier ben più grosso di TikTok che sarà in cima al riesame di Biden è quello di Huawei, gigante delle telecom e campione cinese della tecnologia 5G. Huawei ha presentato diversi ricorsi presso la giustizia americana contro le misure di embargo decise dall' Amministrazione Trump. La questione ha ricadute ad ampio raggio su tutti gli alleati Us a, sotto pressione da anni per chiudersi al 5G made in China.

