TIROLO AL BERSAGLIO – I RISULTATI DELLE ELEZIONI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: IL SUEDTIROLER VOLKSPARTEI CALA DI SETTE PUNTI E ARRIVA AL 34,4%. MA LA NOTIZIA È IL BOOM DEL PARTITO SECESSIONISTA “SUEDTIROLER FREIHEIT” DI EVA KLOTZ, CHE HA RAGGIUNTO IL 10,8% - IL NO-VAX ANTI MIGRANTI ANDERLAN AL 5,3%. - IL PRIMO PARTITO “ITALIANO” È FRATELLI D’ITALIA, CON IL 6,1%. MALE LA LEGA CHE PASSA DALL’11% DI CINQUE ANNI FA AL 3,1% - IL GOVERNATORE ARNO KOMPATSCHER DOVRÀ ALLEARSI: MA CON CHI?

Estratto da www.open.online

arno kompatscher

Alle elezioni provinciali in Trentino si registra un calo dell’affluenza, che rispetto al 2018 scende dal 64,05 al 58,39%. […] […] Con il 98% delle sezioni scrutinate la Suedtiroler Volkspartei è al 34,4%, in calo di sette punti percentuali rispetto a 5 anni fa. Il Team K arriva all’11%, mentre la secessionista Suedtiroler Freiheit di Eva Klotz ha raggiunto il 10,8%. Il primo partito “italiano” è Fratelli d’Italia che arriva al 6,1%. La Lega aveva l’11% nel 2018 e ora crolla al 3,1%. Il governatore Arno Kompatscher va verso il terzo mandato. Cinque anni fa si alleò con la Lega.

eva klotz

[…] Oggi bisognerà capire cosa succederà con il partito della premier Giorgia Meloni come primo interlocutore. Fdi è anche il partito più votato a Bolzano città. Bene anche i Verdi che salgono dal 6,6 al 8,8%. La vera sorpresa (annunciata per certi versi dal successo sui social) è quella dell’ex comandante degli Schützen Jürgen Wirth Anderlan, che – partendo dal nulla – ha raccolto il 5,3% dei consensi con slogan anti-migranti e No vax.

Anche la lista dell’ex assessore Svp Thomas Widmann entra in consiglio provinciale, ma si ferma al 3,5%. Il crollo della Lega era in qualche modo annunciato dalle liti interne al partito in questi anni. Il Carroccio da quattro consiglieri scenderà a uno. Resta stabile attorno al 3,5% il Partito Democratico. Sotto l’1% il Movimento 5 stelle (non siederà più in consiglio), così come Forza Italia e la lista Centro Destra.

jurgen wirth anderlan

[…] «Abbiamo perso. Questo è fuori discussione. Abbiamo perso due consiglieri, mentre avevamo calcolato di perderne uno», ha detto il segretario della Svp Philipp Achammer. «In consiglio provinciale avremo dodici partiti, un numero impressionante. Siamo il partito più forte con 13 consiglieri ma garantire la stabilità sarà molto difficile. Formare una giunta sarà molto difficile.

I cittadini evidentemente non hanno avvertito il pericolo di perdita di stabilità politica, ma l’esito elettorale va sempre accettato», ha aggiunto precisando che sul suo futuro come segretario Svp deciderà il partito.

elezioni provincia autonoma bolzano

[…] Anche il governatore Arno Kompatscher ha evidenziato la forte frammentazione in consiglio provinciale, «pure con posizioni estreme».

[…] L’andamento della Svp è in linea con l’andamento dei partiti popolari in Europa. Nonostante il calo di consensi il presidente ha definito «più che soddisfacente»il fatto che oltre il 60% degli elettori Svp gli abbia dato la preferenza. Il calo di rappresentanti italiani da 8 a 5 è «un dato storico». Lo statuto prevede comunque la rappresentanza italiana in giunta. […]

eva klotz 1

[…] Per quanto riguarda il risultato personale il presidente uscente perde quasi 9.400 voti rispetto al 2018. Ma si conferma comunque nelle preferenze_ 57.776. Dimezza i voti il segretario Svp Philipp Achammer che si ferma a 16.563 preferenze (-16,259). A sorpresa la new entry Hubert Messner, primario in pensione e fratello del Re degli ottomila Reinhold, sulla lista della Svp occupa la seconda posizione con 30.422 preferenze.

Difficile da sciogliere è il nodo della nuova giunta, perché Svp, Fdi e Lega assieme si fermano a 16 consiglieri, per arrivare agli indispensabili 18, servirebbero i Freiheitlichen. Un’alternativa potrebbe sarebbero i Verdi e il Team K che hanno con 20 consiglieri. La cosiddetta coalizione Jamaica (per i colori dei partiti), non convince però l’anima conservatore e pragmatica della Volkspartei. […]

eva klotz jurgen wirth anderlan elezioni provincia autonoma bolzano bolzano jurgen wirth anderlan 1 elezioni provincia autonoma bolzano arno kompatscher eva klotz 2