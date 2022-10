TOCCA TIFARE PER IL “DITTATORE” ERDOGAN – IL PRESIDENTE TURCO È L’UNICO CHE TENTA UNA MEDIAZIONE TRA PUTIN E ZELENSKY: DOMANI INCONTRERÀ “MAD VLAD” IN KAZAKISTAN E PORTERÀ SUL TAVOLO UNA PROPOSTA CONCRETA DI NEGOZIATO – DAL CREMLINO COMMENTANO COSÌ IL RIFIUTO DI ZELENSKY A PARLARE CON PUTIN: “MAI DIRE MAI…”

RECEP TAYYIP ERDOGAN VLADIMIR PUTIN

CREMLINO, ERDOGAN PROPORRÀ UNA MEDIAZIONE A PUTIN

(ANSA-AFP) - Il Cremlino si aspetta che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan farà a Vladimir Putin una proposta concreta di mediazione sul conflitto in Ucraina, nel loro incontro di domani in Kazakistan. "I turchi propongono una loro mediazione. Se ci dovessero essere contratti (tra Russia e Ucraina), questi avranno luogo sul territorio turco", ha detto il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov. "Probabilmente Erdogan proporrà qualcosa ufficialmente", ha aggiunto dicendosi di aspettarsi un "colloquio interessante e utile".

CREMLINO, ZELENSKY NON PARLA CON PUTIN? MAI DIRE MAI

recep tayyip erdogan volodymyr zelensky

(ANSA-AFP) - "Mai dire mai". Così il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, ha risposto a Mosca ai giornalisti che gli chiedevano del rifiuto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di negoziare con Vladimir Putin, in vista della proposta di mediazione che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe avanzare domani nell'incontro con il leader russo.

MOSCA, PROPOSTA TURCA SU VARI FORMAT DIALOGO CON OCCIDENTE

(ANSA) - La Russia si aspetta che Recep Tayyip Erdogan, nell'incontro di domani con Vladimir Putin, esponga le sue proposte sui format per possibili negoziati tra Mosca e l'Occidente. Lo ha detto l'assistente del capo dello Stato russo, Yuri Ushakov. Rispondendo a una domanda dei giornalisti se la proposta turca riguardasse anche contatti tra Mosca e Kiev, Ushakov ha dichiarato: "Diverse iniziative vengono principalmente discusse sui media, che citano vari format di dialogo, tra cui Russia e Stati Uniti, e i principali Paesi dell'Europa occidentale". Il Cremlino, ha aggiunto, "si aspetta che i turchi proporranno qualcosa" su questo tema.

vladimir putin aspetta erdogan a teheran

UCRAINA: TURCHIA, TENERE APERTA LA PORTA DELLA DIPLOMAZIA

(ANSA) - "Vogliamo tenere la porta della diplomazia aperta". Lo ha affermato Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Sabah commentando il conflitto tra Russia e Ucraina. "Quelli che credono che non ci sia più terreno per la diplomazia spesso hanno torto", ha aggiunto Kalin affermando che "al contrario, la diplomazia diventa addirittura più importante in tempi come questi", "quando la guerra infuria, come purtroppo sembra che stia accadendo in questo momento".

l attacco russo a kiev 10 ottobre 2022 4

"Stiamo dando consigli a entrambe le parti in questa direzione", ha aggiunto il portavoce di Erdogan ribadendo l'intenzione di Ankara a tenere aperta la via della diplomazia e ricordando che la Turchia ha già contribuito a organizzare il primo incontro, dall'inizio del conflitto, tra i ministri degli Esteri di Mosca e Kiev - in marzo ad Antalya - oltre ad avere messo in campo sforzi di mediazione che hanno portato al recente scambio di prigionieri e all'accordo che ha permesso l'esportazione di cereali dai porti dell'Ucraina.

recep tayyip erdogan volodymyr zelensky antonio guterres l attacco russo a kiev 10 ottobre 2022 2 militare ucraino erdogan con putin lukashenko e altri sinceri democratici al tavolo a samarcanda l attacco russo a kiev 10 ottobre 2022 3 recep tayyip erdogan vladimir putin vertice di sochi recep tayyip erdogan volodymyr zelensky antonio guterres 1