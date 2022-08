LE TOCCATE E FUGHE DI VALENTINA VEZZALI – PASSATA DA MONTI A DRAGHI FINO A BERLUSCONI, L'EX SCHERMITRICE DA QUANDO È SCESA DALLA PEDANA HA CAMBIATO IDEE E APPARTENENZE POLITICHE CON GRANDE DISINVOLTURA – ORA SARA' CANDIDATA DA FORZA ITALIA IN UN COLLEGIO SICURO - CHI L'ACCUSA DI INCOERENZA, LE RICORDA LE SUE PAROLE DEL 2011 SUL “BANANA”: “GLI ANNI DI BERLUSCONI AL GOVERNO HANNO PORTATO IL PAESE A UNA CREDIBILITA' MOLTO BASSA E NON E' BELLO ESSERE DERISI ALL'ESTERO..."

Marco Galluzzo per il “Corriere della Sera”

silvio berlusconi e valentina vezzali a porta a porta nel 2008.

Prima Mario Monti, poi Mario Draghi, infine Silvio Berlusconi. Qualcuno potrebbe contestarle che ha fatto un percorso politico incomprensibile e opportunista, quasi a ritroso, ma è non facile dare stoccate a una persona che ha vinto più di venti medaglie d'oro in giro per il mondo, che ha portato la nostra bandiera sul punto più alto del podio della scherma in tutte le grandi competizioni internazionali.

Valentina Vezzali, 48 anni, madre di due figli, fra gli atleti italiani più titolati di sempre, il 25 settembre corre per Forza Italia: dice di non sapere ancora in quale collegio ma è probabile che le verrà dato uno spazio politico di valore, un seggio parlamentare alla sua portata. Per qualcuno è stata una sorpresa: con Draghi per un anno e mezzo ha gestito la delega allo Sport, ha vinto alcune battaglie politiche, ha riportato dopo 60 anni le scienze motorie anche alle scuole primarie. Poi però, caduto l'ex banchiere centrale, ha deciso di accettare l'offerta del partito di Berlusconi.

silvio berlusconi e valentina vezzali a porta a porta nel 2008

Non le sembra incoerente essere andata con chi ha contribuito a far cadere il governo, come ha vissuto quei giorni? «Guardi io non rintraccio alcuna contraddizione, non è colpa di Berlusconi se l'esecutivo ha perso la fiducia del Parlamento, la responsabilità è stata dei Cinque stelle che hanno fatto venire meno una maggioranza che stava in piedi solo se tutti davano un contributo e dal primo giorno del governo Draghi Forza Italia è stata sempre al primo posto per capacità di interpretare il concetto di responsabilità nazionale sostenendo il governo e gli interessi strategici del Paese».

Eppure resta comunque qualcosa che non quadra. L'onorevole Vezzali in questi anni si è distinta per grande presenza parlamentare, per aver presentato più di 100 progetti di legge, per capacità politiche che non tutti di solito sono soliti riconoscere agli atleti, anche se ex campioni, prestati alla politica.

valentina vezzali mario monti

Sulla comunicazione però rimane qualche interrogativo. Una volta disse che Berlusconi era un campione di energia, grinta, determinazione: era il 2008 e negli studi di Porta a Porta qualcuno le contestò di aver esagerato aggiungendo ai complimenti che dal Cavaliere si sarebbe «anche fatta toccare». Lei spiegò e rispiegò, che si trattava di una metafora mutuata dal fioretto, che lo avrebbe detto per qualsiasi capo del governo in carica, con spirito ironico e patriottico, ma le critiche restarono.

Anni dopo però, quando scelse di aderire a Scelta civica di Mario Monti, mentre il Paese navigava sull'orlo del default, con le spread a 500 sui titoli tedeschi, di Berlusconi disse qualcosa di completamente diverso: anche per lei, come per tanti osservatori internazionali, gli anni del fondatore di Mediaset in politica avevano portato «ad una credibilità molto bassa, e non è bello essere derisi all'estero».

valentina vezzali foto mezzelani gmt 056

Cosa ne pensa oggi sottosegretario? Non crede che in questo caso le si possa quantomeno obiettare di aver cambiato il modo di fare i suoi «affondi» politici? «Le rispondo proprio con la mia amata scherma. Mi ha insegnato che la stoccata vincente è dedizione, impegno, perseveranza e sono convinta che il presidente Berlusconi in questo campo non abbia rivali. Il 2011 era un anno molto difficile, abbiamo rischiato tanto, e tutto va contestualizzato, ma Forza Italia è sempre restata un punto di riferimento grazie al suo presidente e alla sua capacità di responsabilità nazionale». Anche le opinioni di chi ha collezionato 22 medaglie d'oro possono cambiare. E la Vezzali, evidentemente, sa «parare» i colpi.

valentina vezzali valentina vezzali foto mezzelani gmt218 VALENTINA VEZZALI FRANCO GABRIELLI valentina vezzali e silvio berlusconi a porta a porta