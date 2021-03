TODOS VACCINADOS - IL GOVERNO SPAGNOLO FA GIÀ I CONTI CON LE PROSSIME APERTURE IN BASE ALL'IMMUNIZZAZIONE: QUANDO IL 40% DELLA POPOLAZIONE AVRÀ RICEVUTO LE DOSI ANTI-COVID, E CIOÈ IN PRIMAVERA, VIA LIBERA ALLE DESTINAZIONI TURISTICHE. ENTRO LA FINE DELL'ESTATE SI PUNTA INVECE AL 70% - LA CINA VUOLE LANCIARE UN CERTIFICATO DI VACCINAZIONE, MA L'OMS SI OPPONE PERCHÉ "AUMENTEREBBE LE DISEGUAGLIANZE SOCIALI" NEL MONDO...

Da un articolo di "El Mundo" per la rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Il governo spagnolo stima che con il 40% della popolazione vaccinata, le destinazioni turistiche possono essere riaperte.

LA MINISTRA SPAGNOLA Reyes Maroto

La ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, ha detto martedì che le prospettive per il turismo estivo sono "ottimistiche". Maroto ha spiegato che i vaccini attuali e quello di Janssen, che dovrebbe essere approvato in "nel giro di alcuni giorni", forniscono un nuovo elemento che facilita la mobilità e permetterà che in primavera sia vaccinato tra il 30 e il 40% della popolazione e alla fine dell'estate 70% - riporta El Mundo.

VACCINAZIONI IN SPAGNA

Quando si raggiungerà la percentuale di vaccinati in primavera si potranno riaprire le destinazioni turistiche spagnole, anche se ha specificato che deve essere fatto in un forma "consensuale", come è successo l'anno scorso, quando i confini spagnoli sono stati aperti il primo luglio.

PEDRO SANCHEZ

Intanto la Cina ha annunciato martedì il lancio di un certificato di vaccinazione per viaggiare, anche se non ha chiarito per il momento quali Paesi riconosceranno questo documento.

Lunedì, il direttore esecutivo del Programma di Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Michael Ryan, si è opposto a tali misure perché creeranno "più disuguaglianze" nel mondo. "Se si prendono decisioni su ciò che possono fare le persone che sono vaccinate e quelle che non lo sono, si può peggiorare la disuguaglianza sociale che già esiste, dato che non tutti vi hanno accesso", ha detto.

vaccino johnson&johnson 9 vaccino johnson&johnson 8 PEDRO SANCHEZ CON LA MASCHERINA vaccino covid 2 vaccino covid 5 vaccino covid 4 vaccino covid 1 vaccino covid 3 vaccino johnson&johnson 7