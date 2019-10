TOGA! TOGA! - FRANK CIMINI ATTACK: ‘’TONNELLATE DI SABBIA SUL MERCATO DELLE VACCHE DEL CSM… IL MAGISTRATO PALAMARA NON È FINITO IN CARCERE PERCHÉ I SUOI COLLEGHI HANNO PAURA CHE PARLI RACCONTANDO TUTTO QUELLO CHE HA FATTO “INFANGANDO” ULTERIORMENTE LA CATEGORIA CHE SAREBBE NELLA MERDA VERA SE I GIORNALI NE PARLASSERO...”

Riceviamo e pubblichiamo:

luca palamara 2008

Caro Dago

tonnellate di sabbia sul mercato delle vacche del CSM... mentre i comuni

mortali per corruzione vengono arrestati per molto ma molto meno affinché confessino e chiamino in causa altri, il magistrato Palamara non è finito in carcere per le ragioni opposte... hanno paura i suoi colleghi che Palamara parli raccontando tutto quello che ha fatto “infangando” ulteriormente la categoria che sarebbe nella merda vera se i giornali ne parlassero...

giovanni legnini, sergio mattarella, paola piraccini, alfonso bonafede Consiglio Superiore della Magistratura

Frank Cimini

frank cimini