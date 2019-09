25 set 2019 10:56

TOGLIEREMO L’IVA ANCHE ALLA ZANICCHI - "RENZI ERA IL FIGLIO PREDILETTO DI BERLUSCONI. DOVEVA ENTRARE NEL PARTITO. TUTTE LE DONNE DI FORZA ITALIA ERANO INNAMORATE DI LUI" – L’AQUILA DI LIGONCHIO CONFESSA LA SUA PASSIONE PER MATTEUCCIO: “HA FATTO BENISSIMO A USCIRE DAL PD, GLIENE HANNO FATTE DI TUTTI I COLORI, LUI VEDE LONTANO, NON COME ALTRI…” – VIDEO