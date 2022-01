BIS? NO, GRAZIE! – PER L’ENNESIMA VOLTA SERGIO MATTARELLA FA CAPIRE DI NON VOLER RIMANERE AL QUIRINALE. IL CAPO DELLO STATO AL PLENUM DEL CSM: “COLGO L'OCCASIONE PER RIPETERE A DISTANZA DI POCHI GIORNI GLI AUGURI PIÙ INTENSI AL CONSIGLIO E A CIASCUNO DEI SUOI MEMBRI PER L'ATTIVITÀ CHE IL CONSIGLIO SVOLGERÀ CON LA PRESIDENZA DI UN NUOVO CAPO DELLO STATO” – MA CHE FARÀ SERGIONE SE I PARTITI NON TROVANO L’ACCORDO E SI RECANO IN GINOCCHIO DA LUI A PREGARLO DI RIMANERE?