Estratto dell'articolo di Marco Travaglio per il “Fatto quotidiano”

travaglio conte

Più passano le ore, più appare chiaro che dietro l'Innominabile sfasciacarrozze c'era (e c'è) un bel pezzo del Pd, che l'ha usato (e lo usa) come piede di porco per liberarsi di Conte, o almeno per sfregiarlo.

Il primo atto della congiura è andato maluccio, con i pifferi di montagna partiti per suonare e finiti suonati. Ma ora è iniziato il secondo. Basta leggere le stomachevoli interviste di Orlando, Marcucci e altri vedovi inconsolabili del rignanese.

[...] Così, per non fare un governo coi responsabili, se ne farebbe un altro con gli irresponsabili. Ovviamente senza Conte, che ha detto e ripetuto "mai più con Iv" e, diversamente dagli altri, è uomo di parola. [...] Se oggi la Direzione Pd non uscirà con un no chiaro e definitivo al richiamo della foresta renziano, tanto vale che domani si presenti dimissionario alle Camere.

GIUSEPPE CONTE - MATTEO RENZI travaglio conte