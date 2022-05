TOH, CHI SI RIVEDE! CHE CI FACEVA MARIO BENOTTI DALLA CARFAGNA? - L’EX UOMO DELLE MASCHERINE DI ARCURI È STATO PIZZICATO DALLE TELECAMERE DEL “TGLA7” ALLA CONVENTION “VERSO SUD”, A SORRENTO - “VERITÀ & AFFARI”: “IN CHE VESTE SARÀ STATO LÌ BENOTTI? RIVESTENDO GLI ANTICHI PANNI DA GIORNALISTA E COMUNICATORE POLITICO O CERCANDO CANALI PER NUOVE E FRUTTUOSE INTERMEDIAZIONI? CHISSÀ…”

Fosca Bincher per “Verità & Affari”

MARIO BENOTTI ALLA CONVENTION VERSO SUD DI MARA CARFAGNA

Ve lo ricordate l'uomo delle mascherine di Domenico Arcuri, quello dell'inchiesta sulle forniture di inizio pandemia? Difficile scordarlo: volto gioviale, corpo robusto, con il suo faccione Mario Benotti occupava gran parte dei talk show sulle polemiche dei mesi successivi.

mara carfagna antonio tajani

Ex giornalista Rai, ex collaboratore di ministri e politici di centrosinistra, Benotti aveva avuto una seconda vita da imprenditore ed era sbucato nella corte dell'allora commissario straordinario Arcuri proprio come intermediatore degli acquisti delle mascherine prodotte in Cina in un'Italia che non ne aveva tenute per l'emergenza, regalando sciaguratamente le ultime in deposito proprio ai cinesi a inizio pandemia.

Carfagna Draghi a Sorrento

Benotti ha vissuto le sue traversie giudiziarie e alcune indagini sono ancora aperte, sia pure con accuse come quella del traffico di influenze sicuramente meno gravi delle ipotesi iniziali. In momenti così di solito ci si inabissa cercando di non essere più a tiro né di polemiche né di inchieste giornalistiche.

E questo Benotti deve avere fatto per qualche mese, essendo scomparso per sua fortuna dai radar mediatici. Ma all'improvviso è ricomparso e non in un posto qualsiasi: nella mega convention dello Studio Ambrosetti a Sorrento dal titolo “Verso Sud” fortemente voluta dalla ministra Mara Carfagna.

gli sms di arcuri a benotti quarta repubblica

Tra i codazzi mossi insieme alle rispettive corti dagli importanti relatori della convention (dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al premier Mario Draghi passando per ministri e sottosegretari) eccoti all'improvviso sbucare il faccione di Benotti. Distratti dagli importantissimi temi di attualità affrontati a Sorrento quasi nessuno l'ha notato nella confusione generale.

sergio mattarella mara carfagna

Ma a pizzicarlo è stato il cameramen del Tg La7 di Enrico Mentana, che lo ha inquadrato per pochi istanti mandandolo in onda nella edizione delle 13,30 di sabato 14 maggio. In che veste sarà stato lì Benotti? Rivestendo gli antichi panni da giornalista e comunicatore politico o cercando canali per nuove e fruttuose intermediazioni? Chissà…

mario benotti quarta repubblica