TOH, CHI SI RIVEDE! – “OGGI” BECCA GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO A FARE JOGGING (SI FA PER DIRE) SU UNA PISTA CICLABILE DI ROMA – “GIUSEPPI” IN TENUTA TECNICA È PENSIEROSO SUL DA FARSI MENTRE LA BELLA OLIVIA SI TIENE LA MASCHERINA BEN STRETTA IN VISO. NON SIA MAI CHE ARRIVI QUALCHE DROPLET CATRAMATO - ERA DA UN PO' CHE NON VENIVANO "BECCATI" INSIEME. SARÀ UNA CASALINATA IN MEMORIA DEI VECCHI TEMPI?

Da “Oggi”

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO FANNO FINTA DI FARE JOGGING

In spiaggia con Beppe Grillo a discutere del futuro del movimento, su una ciclabile a Tor di Quinto con la fidanzata Olivia Paladino a fare jogging (ed era tanto che non si vedeva con lei al punto da far sorgere sospetti di rottura).

L'ex premier Giuseppe Conte non perde occasioni in queste settimane per passare del tempo all'aria aperta e recuperare lo stress degli ultimi tre anni, in attesa del rientro in politica come leader del M5S. Lo vuole Grillo, con cui si sente più volte al giorno, ma c'è ancora qualche ostacolo, a partire dalla ostilità di Davide Casaleggio.

