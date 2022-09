TOH, RISPUNTA IL MES! – PROPRIO ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI, UN ALTO FUNZIONARIO DELL’UE RICORDA CHE DALL’UE “SI ATTENDONO” CHE L’ITALIA RATIFICHI LA RIFORMA DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ: “È UN IMPEGNO PRESO DALLA REPUBBLICA ITALIANA”. LA QUESTIONE DEL FONDO SALVA STATI È UN BEL CETRIOLONE CHE RISCHIA DI SPACCARE (ANCORA DI PIÙ) LA POLITICA ITALIANA, E LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA…

(ANSA) - "Noi ci attendiamo" che l'Italia ratifichi la riforma del Mes, "è un impegno preso dalla Repubblica italiana". Lo ha sottolineato un alto funzionario dell'Ue - precisando di non voler speculare sull'esito del voto in Italia - rispondendo a chi gli chiedeva di eventuali ripercussioni, dopo il voto del 25 settembre, sulla ratifica dell'Italia del Mes. Roma e Berlino sono le uniche due capitali che non hanno ancora concluso il processo di ratifica.

