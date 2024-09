TONINELLI CACIO E PEPE: “GRILLO SCRIVE CIO' CHE E' GIUSTO PER IL M5S, NON COINVOLGERLO SIGNIFICA FOTTERSENE DELLA STORIA” – L’EX MINISTRO SI SCHIERA CON BEPPE MAO: "COSÌ NON SI PUÒ ANDARE AVANTI. O C'È UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE OPPURE E' SCONTATA LA ROTTURA. CONTE DEVE AMMETTERE CHE NON È NEL PARTITO GIUSTO, LO PORTERA’ AL 3% CON QUESTO MODO DI FARE. "QUANDO LUI DICE 'QUANDO SONO ARRIVATO IO LA DEMOCRAZIA DIRETTA ERA DEBOLE', DICE UNA CAZZATA PERCHÉ...”

(Adnkronos) - "GRILLO scrive quello che è giusto per il Movimento 5 stelle, scrive quello che è conseguente a un processo che, ahimè, non l'ha coinvolto, e non coinvolgere il garante e fondatore di una forza politica significa fottersene della storia antica".

Così Danilo Toninelli, ex ministro e membro del Collegio dei Probiviri del Movimento 5 stelle, commenta a Contro Informazione, sui suoi canali social, l'ultimo post di Beppe GRILLO. "O c'è una separazione consensuale, come fanno madre e padre e i figli vengono lasciati liberi di scegliere - continua -, oppure mi pare scontato che la rottura ci sia già oggi.

Così non si può andare avanti. Io non capisco come si possa pensare che questa fase costituente possa arrivare a ottobre". Per Toninelli, "il Movimento, oggi, è fatto di due partiti e GRILLO oggi l'ha palesato: un partito della democrazia diretta e un partito del posizionamento, quello che entra in Liguria ad appoggiare Orlando e poi si accorge, senza fare un accordo prima, che vuole la Gronda da sette miliardi e che il Movimento non ha mai voluto. Metti prima il posizionamento dei progetti, delle idee".

"Io sto male e soffro come tante persone che hanno amato il Movimento, che era leale, intransigente, imperfetto", dice ancora l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Il conflitto politico interno c'è da tanto tempo - spiega -. C'è stata una lotta di potere tra Conte e Di Maio, ma la vera svolta, la fase involutiva, inizia nel 2020, al tempo dell'alleanza con il Pd: Di Maio cala le braghe, ma pur di stare al governo ci sta, il problema, però, non è stato tanto nell'alleanza, ma perché è stata fatta senza un accordo programmatico".

Tornando a oggi, però, per Toninelli "è stata fatta una forzatura: Conte attiva, senza consultare il garante, un procedimento per cambiare il simbolo perché non crede nel voto degli iscritti, a lui non piacciono perché non ha mai conosciuto e non ha mai applicato la democrazia diretta". E aggiunge: "Quando lui dice 'Quando sono arrivato io la democrazia diretta era debole', dice una cazzata, perché non era debole per colpa degli iscritti ma per colpa dei dirigenti, Di Maio in primis, che avevano deciso di utilizzarla sempre meno. Quando entra nei Cinque stelle non può pretendere di capire il Movimento perché non è più quello delle origini, perché è stato gestito in maniera stronza da chi lo ha preceduto".

"Conte dovrebbe fare autocritica, se ha umiltà, e deve accettare la storia fondativa del Movimento 5 stelle, e deve ammettere che non è nel partito giusto. Se vuole cambiare una regola così importante che è il modo di essere del Movimento 5 stelle, non ha mai amato né compreso il movimento". "Io - prosegue - non difendo a spada tratta GRILLO, perché ha fatto degli errori anche lui, come quello di stare silenzio per molto tempo, di appoggiare Draghi, anzi di far appoggiare Draghi su pressione di Di Maio. Io difendo il Movimento 5 stelle".

"Vogliamo tenere in vita un qualcosa che dà ancora un po' di speranza? Andrà al 3%? Non me ne frega nulla, intanto Conte lo porta comunque al 3% con questo modo di fare", sentenzia ancora Toninelli che poi conclude: "Meglio un Movimento 5 stelle che riparte dal 3% ma che può tornare a entusiasmare. Quando Conte dice che i meet up erano vuoti è perché i politici che rappresentavano i Cinque stelle, ex portavoce, facevano cagare. La mancanza di partecipazione è dovuta al fatto che sono diventati politici".

