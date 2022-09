DA TONY BLAIR A OBAMA: DOPO LA POLITICA, VOGLIONO SOLO I SOLDI - SAPETE QUANTO COSTA INVITARE BARACK OBAMA COME RELATORE A UN EVENTO? - L'EX PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI HA CHIESTO LA BELLEZZA DI UN MILIONE DI EURO PER INTERVENIRE AI "SUSTAINABILITY DAYS" DI BOLZANO E GIUSTAMENTE GLI ORGANIZZATORI HANNO FATTO DIETROFRONT...

Sintesi dell’articolo di Chiara Currò Dossi per Corriere dell'Alto Adige pubblicata da “la Verità”

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha chiesto oltre 1 milione di euro, per se e il suo staff, per partecipare come relatore ai Sustainability Days a Bolzano, svoltisi dal 6 al 9 settembre scorsi. La clamorosa richiesta è emersa nella polemica scoppiata sui compensi stellari (fino a 22.000 euro ciascuno) erogati ai relatori dell'evento, che è costato complessivamente 2,4 milioni di euro pubblici, dei quali 131.075 sono andati a chi ha preso la parola.

La Provincia autonoma ha difeso la scelta: «Le tariffe le hanno fissate gli ospiti», ha spiegato Klaus Egger, incaricato speciale per la sostenibilità della Provincia autonoma, «e dal momento che rientravano nel budget abbiamo accettato. A Obama invece abbiamo detto no». Franz Ploner, consigliere provinciale del gruppo Team K, ha annunciato un esposto alla Corte dei conti: la giunta avrebbe finanziato uno show politico e la propria campagna elettorale con i soldi dei contribuenti.

