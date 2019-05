TOP OF THE FLOP – DANIELA SANTADECHÉ, CECILE KYENGE, CIVATI, ALESSANDRA MUSSOLINI, ELISABETTA GARDINI E PIZZAROTTI: LA LISTA DEI TROMBATI ECCELLENTI ALLE EUROPEE – MENO DI 8MILA PREFERENZE PER LA PITONESSA, LA KYENGE NELLA SUA MODENA PRENDE SOLO MILLE VOTI E BORGHI LA SFOTTE: "ACCIDENTI, CHE PECCATO"

A STRASBURGO NON CI SARANNO MUSSOLINI – SIA ALESSANDRA CHE CAIO GIULIO CESARE, CANDIDATO CON "FRATELLI D'ITALIA", NON SONO STATI ELETTI AL PARLAMENTO EUROPEO – LA “DUCIONA” È ARRIVATA TERZA NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL’ITALIA CENTRALE

LA BONINO V'HA FREGATO ANCORA - È DALLE EUROPEE DEL 1999 CON L'EXPLOIT DEI RADICALI ALIMENTATO DALLA CAMPAGNA ''EMMA AL QUIRINALE'' CHE LA LEADER (DI SE STESSA) NON VINCE UNA SFIDA POLITICA

Grazie agli 8mila elettori che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale!

Adesso continuerò a lavorare al progetto di @GiorgiaMeloni, unica alternativa credibile in Italia e in Europahttps://t.co/fexLGknBA2 — Daniela Santanchè (@DSantanche) 27 maggio 2019

EUROPEE 2019, I NON ELETTI FAMOSI: DALLA SANTANCHÈ A CECILE KYENGE

Da www.blitzquotidiano.it

kyenge

Daniela Santanchè e Cecile Kyenge, Elisabetta Gardini e Federico Pizzarotti, Pippo Civati ed Emma Bonino. Questi alcuni dei nomi eccellenti, o presunti tali, che non sono riusciti a farsi eleggere al parlamento europeo. Daniela Santanchè (candidata con Fratelli d’Italia) e l’ex ministro Pd Kyenge erano candidate rispettivamente nella circoscrizione nord-ovest e nord-est. Alla Santanchè non sono bastate 7.878 preferenze.

Pizzarotti - autopesce d'aprile

Fuori anche Emma Bonino che con +Europa non ha superato il 4% della soglia di sbarramento. Fuori anche Federico Pizzarotti, malgrado le sue 3mila preferenze, che si era candidato sempre con la Bonino. A sinistra non ce la fanno Pippo Civati (Europa Verde) e neanche i comunisti Marco Rizzo e Paolo Ferrero. Restano fuori dal parlamento europeo anche Nicola Fratoianni e Corradino Mineo (La Sinistra).

elisabetta gardini

A Elisabetta Gardini (Fratelli d’Italia) non sono bastati i 14.669 voti raccolti a Padova. Restano a casa anche i due Mussolini, Alessandra di Forza Italia e Caio Giulio di Fratelli d’Italia. Così come Mercedes Bresso e Laura Puppato del Partito Democratico. E non ce la fa neanche Lorenzo Cesa di Forza Italia. E in italica terra restano anche Simone Di Stefano (CasaPound) e Roberto Fiore di Forza Nuova.

Acciderba, rimangono a casa la Kyenge e la d.ssa Covassi (a proposito, si è dimessa da rappresentante della commissione europea vero?). Che peccato — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 27 maggio 2019

Cécile Kyenge trombata alle Europee, Claudio Borghi la dileggia: "Che peccato"

Da www.liberoquotidiano.it

Un disastro, quello di Cécile Kyenge alle elezioni Europee. Un risultato da dimenticare ai seggi di Modena: viene clamorosamente trombata, insomma non è stata rieletta tra le fila del Pd. L'ex ministro dell'Integrazione, infatti, ha raccolto 1.151 voti. La Kyenge arriva dietro il capolista, Carlo Calenda, che a Modena ha incassato 5.294 preferenze; dietro anche ad Elisabetta Gualmini e a Maria Cecilia Guerra. Cifre che, come detto, non le consentono di tornare all'Europarlamento. E la circostanza non è sfuggita a Claudio Borghi, il big della Lega, che su Twitter si è prodotto in un tweet assai sarcastico. "Acciderba, la Kyenge rimane a casa? Che peccato", conclude.

