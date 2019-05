LA BONINO V'HA FREGATO ANCORA - È DALLE EUROPEE DEL 1999 CON L'EXPLOIT DEI RADICALI ALIMENTATO DALLA CAMPAGNA ''EMMA AL QUIRINALE'' CHE LA LEADER (DI SE STESSA) NON VINCE UNA SFIDA POLITICA. EUROPEE 2009: ZERO ELETTI; REGIONE LAZIO 2010: VINCE POLVERINI; REGIONALI 2013: 310 PREFERENZE A ROMA; REGIONALI BASILICATA: 13 VOTI A MATERA. POLITICHE 2018: ENTRA CON TABACCI AL SEGGIO BLINDATO, ZERO ELETTI A +EUROPA - ANCHE STAVOLTA SOTTO LO SBARRAMENTO. E LEI SE LA PRENDE CON…

1. IL CASO EMMA BONINO: 20 ANNI DI SCONFITTE, 20 ANNI DI NUOVA FIDUCIA DA PARTE DI ELETTORI PIENI DI BUONE SPERANZE. MA SOLO LE SUE POLTRONE SONO ASSICURATE

Dagospia del 7 febbraio 2018

Alessandra Arachi per il ''Corriere della Sera''

Anche l' ultima proiezione non lascia speranza, «+Europa» non sembra avercela fatta a saltare la soglia per arrivare al Parlamento europeo: «In questa campagna elettorale non si è parlato di Europa».

emma bonino mario monti foto di bacco (1)

Emma Bonino che cosa intende dire?

«Semplicemente che noi di +Europa siamo stati gli unici ad affrontare nel merito i temi che erano alla base di queste elezioni».

E gli altri no?

«Gli altri hanno fatto i conti sulla realtà italiana. E sono conti che adesso non tornano».

In che senso?

«Intanto perché votando Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno realizzato che la Lega e i Cinque Stelle siederanno ai lati estremi del Parlamento europeo».

Mentre voi?

«Dovessimo andare in Europa siederemmo con l' Alde, uno dei gruppi che andrà al tavolo dei negoziati. Loro invece..».

Loro che cosa fanno invece?

sergio rizzo emma bonino foto di bacco (2)

«Non ho mai visto né Di Maio né Salvini andare in Europa ed avere interlocuzioni con esponenti di rilievo. Certo, Salvini è andato in Ungheria da Orbán e ha visitato con grande entusiasmo un muro con il filo spinato. Di Maio invece...».

Di Maio?

«Quando Luigi Di Maio è andato a Parigi non mi sembra che sia stato ricevuto dal presidente Macron, ma che si sia invece fermato dai gilet gialli. Sono molto preoccupata».

emma bonino giuliano ferrara foto di bacco

Cos' è che la preoccupa di più?

«Penso a Salvini e anche alla presidente dei Fratelli d' Italia Giorgia Meloni, quando parlano di Europa non pensano ai bilanci, ai commerci agli agricoltori, ai prodotti».

E a cosa pensano secondo lei?

«Mi sembra che pensino soltanto a come difendere le nostre frontiere, magari con un blocco navale. Questo mi preoccupa, e non poco. Neanche adesso vedo che partecipano alle riunioni europee che contano».

Pensa che «+Europa» avrebbe potuto fare di più in questa campagna elettorale?

MAGI DELLA VEDOVA BONINO

«Penso - come ho già detto - che avrebbe dovuto esserci tutta un' altra campagna elettorale. E invece si sono messi a fare la conta in Italia e adesso il problema è che cosa fare».

Cosa vuole dire?

«Voglio dire che per come si sono messe le cose si dovrebbe andare come minimo a un rimpasto».

E come massimo dove si deve arrivare?

MAGI DELLA VEDOVA TABACCI BONINO

«In Italia con questi risultati si dovrebbe tornare a votare, il più presto possibile».

Dice?

« I Cinque Stelle e il Pd si sono messi a competere tra di loro, e la distanza con la Lega dai Cinque Stelle non mi sembra sostenibile. Però...».

Però cosa?

«Non è possibile andare a votare, non a breve perlomeno.

Non si può certo in estate con le famiglie sotto gli ombrelloni, e le persone con le pinne e gli occhiali. Nemmeno in autunno».

GEORGE SOROS EMMA BONINO

Per via della legge Finanziaria?

«Certo, in Italia si finisce sempre la legge Finanziaria con il panettone e non si può certo interrompere con delle elezioni in ottobre».

Non vede qualcosa di buono dopo questa tornata elettorale?

«Il nostro ingresso nel Parlamento europeo, se ci riusciremo quella sarà una cosa buona davvero».

