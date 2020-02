FINE PENE MAI - RUBY TER, LA PROCURA DI SIENA CHIEDE 4 ANNI E 2 MESI PER BERLUSCONI - L'EX BANANA AVREBBE PAGATO UN PIANISTA SENESE, DANILO MARIANI, PER SPINGERLO A FARE FALSA TESTIMONIANZA SUL CASO OLGETTINE. ANCHE MARIANI È A PROCESSO E PER LUI LA RICHIESTA È DI 4 ANNI E 6 MESI DI RECLUSIONE, PER FALSA TESTIMONIANZA E CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI