È TORNATA LA GUERRA FREDDA – A MOSCA NON HANNO GRADITO CHE BIDEN ABBIA DATO DELL’ASSASSINO A PUTIN E HANNO DECISO DI PASSARE AL CONTRATTACCO: È STATO RICHIAMATO L’AMBASCIATORE NEGLI STATI UNITI – LA PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI: “LE RELAZIONI RUSSO-AMERICANE SONO IN UNA CONDIZIONE DIFFICILE. SIAMO INTERESSATI A PREVENIRE IL LORO DEGRADO IRREVERSIBILE, SE GLI AMERICANI…”

JOE BIDEN E VLADIMIR PUTIN

(ANSA-AFP) - MOSCA, 17 MAR - La Russia ha richiamato il suo ambasciatore negli Stati Uniti per consultazioni dopo che in un'intervista il presidente Usa Joe Biden aveva definito il suo omologo russo Vladimir Putin un "assassino". Lo rendono noto fonti diplomatiche.

3 – MOSCA, PREVENIRE DEGRADO IRREVERSIBILE RAPPORTI CON USA

(ANSA) - MOSCA, 17 MAR - "La nuova amministrazione Usa è al potere da quasi due mesi, la pietra miliare simbolica dei 100 giorni non è lontana, e questa è un'occasione appropriata per cercare di valutare in cosa la squadra di Biden sta facendo bene e in cosa no.

alexei navalny vladimir putin

La cosa principale è capire se si possono trovare modi per migliorare le relazioni russo-americane che sono in una condizione difficile e che Washington ha sostanzialmente spinto in un vicolo cieco negli ultimi anni. Siamo interessati a prevenire il loro degrado irreversibile, se gli americani capiscono i rischi che questo comporta". Lo dice la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.

