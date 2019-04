E TORNATO IL BANANA E ''SPARECCHIA'' LA CLASSIFICA - REDDITI DEI POLITICI: BERLUSCONI COI SUOI 50 MILIONI INCASSATI NEL 2017 STACCA TUTTI, DIETRO DI LUI C'È GIULIA BONGIORNO CON 2,8 MILIONI DI EURO E 33 IMMOBILI DICHIARATI, GRAZIE ALLA SUA ATTIVITÀ DI AVVOCATO - 98MILA EURO PER DI MAIO, 115MILA PER SALVINI, UNA JAGUAR PER CONTE - CROLLANO GLI INTROITI DI RENZI

Emanuele Lauria per “la Repubblica”

Riecco Re Silvio: Berlusconi torna a depositare una dichiarazione dei redditi, lo fa per legge nella qualità di leader di partito, e riconquista la vetta nella classifica dei politici più ricchi: oltre 50 milioni di euro le entrate complessivi nel periodo d' imposta 2017 (dichiarate, come per tutti gli altri, nel 2018).

BERLUSCONI DI MAIO

Cinquanta milioni ai quali bisogna aggiungere un patrimonio che, per limitarci ai beni intestati direttamente a lui, conta tre fabbricati a Milano, uno in provincia (Casatenova), uno nel Novarese, le due ville di Antigua e quella di Lampedusa, acquistata nel 2011 per promuovere il turismo nei mesi caldi degli sbarchi. Poi, tra l' altro, tre yacht e una sfilza di partecipazioni societarie, dalle sue holding alle 200 azioni nella banca popolare di sviluppo di Napoli.

luigi di maio berlusconi salvini meloni

Il presidente di Forza Italia stacca esponenti di governo e parlamentari, i cui redditi da ieri sera campeggiano sui siti web di Camera e Senato. Il premier Giuseppe Conte, professore universitario, dichiara 370 mila euro, una casa a Roma e una Jaguar XJ6 del 1996. Ma non è il più facoltoso rappresentante dell' esecutivo: perché al primo posto c' è una donna, la ministra-avvocatessa Giulia Bongiorno con 2,8 milioni di euro, 33 fra proprietà, comproprietà e nude proprietà fra Roma, Palermo e Cefalù. E azioni in Cerved, Poste Italiane e Terna. Un' altra donna è invece la meno abbiente del governo: la grillina Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, che dichiara 42.670 euro.

luigi di maio foto ilaria magliocchetti lombi

In mezzo ci stanno i capi della coalizione, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il segretario della Lega ha un imponibile di 115.720 euro, in gran parte derivante dal suo precedente mandato di parlamentare europeo. A fine 2018 era titolare di azioni in A2A, Acea, Enel ma aveva anche 3.094 azioni nella società lussemburghese Bg Selection. E Di Maio? Per lui 98.471 euro di reddito, più o meno la stessa cifra di altri colleghi che erano parlamentari nella scorsa legislatura e non avevano rilevanti altri introiti. Il leader pentastellato dichiara la proprietà del 50 per cento di Ardima srl, la società di famiglia in liquidazione e una Mini Cooper del 1993.

CONTE E SALVINI

La passione per quest' auto la lega a un' acerrima rivale, Giorgia Meloni, che ha la stessa vettura ma decisamente più nuova, del 2016.

Il confronto fra i presidenti delle Camere premia nettamente Maria Elisabetta Alberti Casellati, timoniera forzista dell' aula di Palazzo Madama, che dichiara 414.206 euro. Fra i suoi beni, un' abitazione a Cortina D' Ampezzo. Roberto Fico, alla guida di Montecitorio, si attesta a quota 98 mila euro.

Fra i capigruppo, un esponente di sinistra è il più ricco alla Camera: Federico Fornaro (Leu) dichiara 117 mila euro, contro i 103 mila circa di Graziano Delrio (Pd), i 100 mila di Maria Stella Gelmini (Forza Italia), i 95 mila del grillino Francesco D' Uva, i 33 mila di Riccardo Molinari ( Lega) e gli appena 19 mila di Francesco Lollobrigida (Fdi). Al Senato, fra i capigruppo, il più facoltoso è il pd Andrea Marcucci, che dichiara 750 mila euro: è presente, nel ruolo di consigliere, in 9 società.

salvini berlusconi

Matteo Renzi, che nel 2017 ha preso un " sabbatico" ( si è dimesso da premier a fine 2016), dichiara 28.345 euro. Molti i grillini alla prima esperienza in Parlamento che non avevano redditi nel 2017. In testa ci sono sempre i forzisti: da Adriano Galliani (10,6 milioni di euro) all' imprenditore Antonio Angelucci ( 6,2 milioni). Alfredo Messina, il tesoriere di Forza Italia, supera il milione. E nel suo parco auto ha una Bentley Continental GT.

Prezzo di listino: 207 mila euro. Al lusso, lo storico manager del gruppo Mediaset, non vuole rinunciare.