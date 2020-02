È TORNATO IL GATTO CON LA TOSSE: DI MAIO ''BECCATO'' A LIMONARE CON LA SUA VIRGINIA SABA A SAN VALENTINO, NEL SOLITO PARCO PUBBLICO DI VILLA BORGHESE. DOVE VANNO COME TUTTI GLI ADOLESCENTI IN CERCA DI PRIVACY E DEI PAPARAZZI DI ''CHI'' - LA BELLA VIRGINIA, DOPO CHE LUIGI HA ABBANDONATO IL RUOLO DI CAPO POLITICO DEI 5 STELLE, HA SCRITTO UN LUNGO POST SULL'''UOMO MIGLIORE CHE POTESSI INCONTRARE''

LUIGI DI MAIO: SAN VALENTINO BOLLENTE CON VIRGINIA

Il titolare degli Esteri conquista un nuovo primato: mai nella storia della Repubblica si era visto un ministro lasciarsi andare a effusioni così appassionate con la fidanzata in un luogo pubblico. A parziale scusante era il giorno del patrono degli innamorati.

luigi di maio virginia saba

Giulia Cerasoli per “CHI”

Sarà che Paola Taverna e Alessandro Di Battista minacciano un giorno sì e l’altro pure di sottrargli potere all’interno del Movimento 5 Stelle. Sarà che il pur traballante premier Giuseppe Conte, da lui sponsorizzato inizialmente, ora lo sovrasta nel gradimento degli italiani, anche se assediato dal ministro Gualtieri. Sarà infine che Luigi Di Maio da ex capo politico rimasto ministro degli Esteri (ruolo che gli vorrebbe soffiare Matteo Renzi) ha certamente più tempo libero, ma l’ex vicepresidente della Camera più giovane della storia per San Valentino ha deciso di mettere da parte le batoste prese sul fronte politico buttandosi a capofitto nell’amore della bionda fidanzata sarda. Virginia Saba infatti gli è rimasta accanto nonostante il calo dei consensi.

luigi di maio virginia saba

In queste immagini scattate nel loro parco preferito della capitale, dove si rifugiano quando possono per passeggiare da soli e baciarsi come due adolescenti, appare chiaro che i due siano sempre più affiatati. Si abbandonano a effusioni quasi hot (non si era mai visto nella storia della Repubblica un ministro lasciarsi andare così alla passione in un luogo pubblico) su una panchina sotto il tiepido sole di febbraio. In verità in alcuni momenti il giovane ex leader dei Cinquestelle appare scuro in volto, pensieroso, probabilmente deluso di come sono precipitate le cose dopo aver portato nemmeno due anni fa il Movimento al governo.

Un giovane come lui che ha bruciato le tappe con innegabile intelligenza, ma scarsa preparazione, ha visto sbriciolarsi negli ultimi tempi un successo insperato. Da qui lo sconforto, che però la sua fidanzata, giornalista molto determinata, sta cercando di arginare con il suo affetto e il suo sostegno. Solo qualche giorno fa infatti Virginia, dopo l’addio di Luigi alla guida politica dei Cinquestelle, ha scritto un lungo post in cui ha messo nero su bianco «la profonda stima» che nutre verso Luigi, sottolineando che «è sicuramente l’uomo migliore che potessi incontrare».

VIRGINIA SABA E LUIGI DI MAIO ALLE CASCATE DELLE MARMORE

Virginia poi parla della virtù che ama di più nel suo Luigi e cioè il fatto di «pensare soprattutto al bene comune, nel suo tirarsi indietro in questo momento». Nonostante le malelingue e i dubbi sulla tenuta effettiva del loro legame, i due innamorati di governo hanno superato un anno di fidanzamento e potrebbero pensare alle nozze, anche se lo stesso Di Maio su questo fronte ha sempre frenato, preferendo restare alla fase coppia libera e in carriera. Non bisogna dimenticare che il ministro degli Esteri ha soltanto 33 anni e ambizioni politiche ancora molto alte.

Avere al suo fianco una potenziale first lady come Virginia può solo aiutarlo, ma da qui a mettere su famiglia nel vero senso della parola ce ne vuole... Di Maio infatti è ben lontano dallo stile di vita da famiglia nomade con compagna e bimbo al seguito di Alessandro Di Battista, che gira il mondo in maniera disinvolta e potrebbe allargare la famigliola. È un tradizionalista con golfino girocollo di cachemire, ma vederlo su una panchina mentre si abbandona a baci così passionali e poco istituzionali fa un certo effetto.

di maio virginia saba