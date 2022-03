ANGELA E DEMONE – SONO PASSATI 4 MESI DA QUANDO LA MERKEL È ANDATA IN PENSIONE, MA È CAMBIATO TUTTO: LE LODI SI SONO TRASFORMATE PRESTO IN DUBBI E CRITICHE PER AVER CONSEGNATO LA GERMANIA E L’EUROPA A PUTIN - È STATA L'EX CANCELLIERA A SIGLARE GLI ACCORDI CHE CI HANNO RESO DIPENDENTI DAL GAS RUSSO – NEL 2014, QUANDO PUTIN SI PRESE LA CRIMEA, ANGELONA AUTORIZZÒ IL GASDOTTO NORD STREAM 2, E NON HA MAI VOLUTO AGGANCIARE L'UCRAINA IN MODO STABILE ALL'OCCIDENTE – IN QUESTE SETTIMANE NON A CASO NON SI È FATTA VEDERE NÉ SENTIRE...