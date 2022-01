30 gen 2022 08:43

È TORNATO TRUMPONE – L’EX PRESIDENTE AMERICANO SI SCALDA IN VISTA DELLE ELEZIONI DI MIDTERM, VOLA IN TEXAS PER UN NUOVO COMIZIO E SPERNACCHIA BIDEN: “LA SUA INCOMPETENZA CI FA RISCHIARE UNA TERZA GUERRA MONDIALE. QUELLO CHE PUTIN STA FACENDO CON L’UCRAINA NON SAREBBE MAI ACCADUTO CON ME. SOTTO IL MIO SGUARDO L’AMERICA ERA RISPETTATA. ORA STA MORENDO” – POI RICICCIA IL COMPLOTTONE DELLE ELEZIONI: “SIAMO UN PAESE DEL TERZO MONDO, MA QUEST’ANNO CI RIPRENDIAMO IL CONGRESSO. E NEL 2024..." - VIDEO