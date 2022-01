TORNI A BORDO DI PALAZZO CHIGI, CAZZO! - TRAVAGLIO A "OTTO E MEZZO" MENA DURO SU DRAGHI: "NON IMMAGINAVO CHE SAREBBE ARRIVATO A QUESTO PUNTO, È COME SCHETTINO PERCHÉ I PARTITI GLI DICONO DI RESTARE AL GOVERNO E LUI VUOLE SCAPPARE. NELLE ULTIME 24 ORE SONO STATI 468 MORTI DI COVID, CON QUALE IRRESPONSABILITÀ IL PREMIER STA PICCONANDO IL SUO GOVERNO, LA SUA IMMAGINE E IL SUO PAESE IN NOME DELL’AMBIZIONE PERSONALE?" - VIDEO

MARCO TRAVAGLIO OSPITE DI LILLI GRUBER

L’odio di Marco Travaglio nei confronti di Mario Draghi è ormai risaputo. Ospite di Otto e Mezzo per commentare la seconda giornata di votazione per l’elezione del presidente della Repubblica, il direttore del Fatto Quotidiano si è scaldato parecchio nei confronti del premier, accusato di voler abbandonare la nave per approdare al Quirinale, paragonandolo addirittura a Schettino, il comandante della Costa Concordia.

“Se lo stallo esiste davvero lo vedremo alla quarta chiama - ha dichiarato Travaglio - fino ad allora non si sta perdendo tempo. Contro le regole e i numeri Berlusconi e Draghi si erano candidati ma al momento non ce l’hanno fatta. Soprattutto si sta raccontando che la maggioranza del presidente della Repubblica è uguale a quella del governo: questa è una leggenda metropolitana per spingere Draghi. Oggi ci sono stati 468 morti di Covid, con quale irresponsabilità il premier sta picconando il suo governo, la sua immagine e il suo Paese in nome dell’ambizione personale?”.

Non è finito qui l’attacco di Travaglio: “Lo avevano scambiato per lo stabilizzatore dell’Italia, sta diventando il destabilizzatore perché non pensa a governare, vuole il Paese al servizio del nonno e ha scambiato l’ordine dei fattori. Non immaginavo che sarebbe arrivato a questo punto, l’ho paragonato a Schettino perché i partiti gli dicono di restare a bordo e lui vuole scappare”. “Non sono sicura che sia proprio così”, ha chiosato Lilli Gruber.