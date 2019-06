TOTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE – DOPO LA PACE CON BERLUSCONI E LA NOMINA A COORDINATORE DI "FORZA ITALIA" CON MARA CARFAGNA, CICCIO-TOTI GODE COME UN RICCIO: “LE PRIMARIE SI FARANNO A OTTOBRE O NOVEMBRE. È UN PASSO NEL CAMMINO CHE SUGGERIVO” – “PER ORA SAREMO SOLO IO E LA CARFAGNA. MI SEMBRA GIÀ ABBASTANZA, NON POSSIAMO FARE UN COORDINATORE AD ELETTORE, SEMMAI ABBIAMO BISOGNO DI FAR CRESCERE GLI ELETTORI…”

giovanni toti in tuta con berlusconi

FI, TOTI: PRIMARIE? A OTTOBRE RAGIONEVOLMENTE

Da “Un Giorno Da Pecora – Radio1”

“Quando fare le primarie? Credo che ottobre e novembre siano ragionevolmente i mesi in cui poterle fare”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Giovanni Toti, governatore della Liguria e neo coordinatore di Forza Italia insieme alla vicepresidente della Camera Mara Carfagna.

matteo salvini giovanni toti al papeete di milano marittima 2

Queste novità in FI vanno nella direzione da lei auspicata? “Mi sembra un assoluto passo nel cammino che suggerivo”. Le primarie saranno fatte insieme al Congresso, come fa il Pd? “In tutta franchezza non ci siamo ancora messi al tavolo ma su questo punto il mio laicismo è assoluto: che si svolgano tutte in un giorno, in tre giorni, o in qualche ora è poco importante”.

BERLUSCONI CARFAGNA GELMINI

E' vero che lei come coordinatore seguirà il Nord Italia e la Carfagna il Sud? “Non c'è una divisione territoriale. Certamente Mara conosce più il Sud di me e io certamente conosco meglio il Nord di lei”. E' vero che a voi due si potrebbero aggiungere Tajani, Gelmini e la Bernini? “Sono due capigruppo ed un vicepresidente che collaboreranno, credo con molte altre persone”. Quindi, per ora, sarete solamente lei e la Carfagna. “Mi sembra già abbastanza, non possiamo fare un coordinatore ad elettore – ha ironizzato Toti a Rai Radio1 - semmai abbiamo bisogno di accrescere il numero degli elettori prima di fare altri coordinatori”.

BERLU E CARFAGNA giovanni toti promozione pesto patrimonio dell'umanita' 1 giovanni toti marco bucci ponte morandi GIOVANNI TOTI giovanni toti marco bucci GIORGIA MELONI E GIOVANNI TOTI