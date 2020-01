È TRAMONTATO IL SOLEIMANI – MENTRE STA PER SCOPPIARE UNA GUERRA MONDIALE (O FORSE È GIÀ SCOPPIATA) NOI ALLA FARNESINA ABBIAMO DI MAIO, CHE LANCIA UN APPELLO ALLA “MODERAZIONE E ALLA RESPONSABILITÀ” – INTANTO POMPEO HA CHIAMATO PECHINO, LONDRA, BERLINO E PARIGI PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. MA NON HA PENSATO MINIMAMENTE DI INTERPELLARE L’ITALIA, CHE PERÒ È MOLTO ESPOSTA, SIA IN IRAQ CHE IN LIBIA – DA PUTIN AD ASSAD: TUTTE LE REAZIONI - VIDEO

IRAN, LUIGI DI MAIO E L'UCCISIONE DI SOLEIMANI: "SVILUPPI PREOCCUPANTI, BISOGNA AGIRE CON MODERAZIONE"

qassem soleimani

Da www.liberoquotidiano.it

Luigi Di Maio si "preoccupa" con un certo ritardo della "gravità della situazione" in Iran. La Farnesina ha comunicato alle 13 la "pericolosa escalation cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, culminata nell'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani". "L'Italia lancia un forte appello perché si agisca con moderazione e responsabilità", si legge nella nota del ministero degli Esteri, "mantenendo aperti canali di dialogo, evitando atti che possono avere gravi conseguenze sull'intera regione". E ancora: "Nessuno sforzo deve essere risparmiato per assicurare la de-escalation e la stabilità. Nuovi focolai di tensione non sono nell'interesse di nessuno e rischiano di essere terreno fertile per il terrorismo e l'estremismo violento".

SOLEIMANI: PUTIN, ATTACCO RISCHIA AGGRAVARE SITUAZIONE

proteste in iran contro gli usa 1

(ANSA-AFP) - MOSCA, 3 GEN - L'uccisione del generale iraniano Soleimani rischia di "aggravare la situazione" in Medio Oriente, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

NUNZIO IN IRAN, QUI INCREDULITÀ, DOLORE E RABBIA

putin assad

(ANSA) - "Incredulità, dolore e rabbia: sono queste le prime reazioni a Teheran alla notizia della morte del Generale Soleimani. Le grandi manifestazioni, che si sono svolte oggi in molte città dell'Iran dopo la preghiera del venerdì, hanno espresso bene questi sentimenti". Lo dice all'ANSA il nunzio apostolico in Iran, arcivescovo Leo Boccardi. "Credo che la tensione sia arrivata ad un livello che non si era mai visto prima e questo preoccupa e complica ancora di più la situazione nella regione che appare davvero incandescente", aggiunge. (ANSA).

giuseppe conte e donald trump al vertice nato di londra 2 soldi nelle tasche di qassem soleimani

TRUMP, SOLEIMANI HA FATTO MILIONI DI VITTIME,ORA PRESO

(ANSA) - Il generale Qassem Soleimani "ha ucciso o ferito gravemente migliaia di americani durante un lungo arco di tempo e stava complottando per ucciderne molti altri... ma è stato preso!": così ha twittato Donald Trump, secondo cui Soleimani "è stato direttamente e indirettamente responsabile per la morte di milioni di persone, compreso un grande numero di manifestanti uccisi di recente nello stesso Iran". "Doveva essere fatto fuori molti anni fa!".(ANSA).

MIKE POMPEO E LUIGI DI MAIO

SOLEIMANI: MACRON, EVITARE PERICOLOSA ESCALATION

il photobomb di luigi di maio dietro mattarella e trump

(ANSA-AFP) - PARIGI, 3 GEN - Il presidente francese Emmanuel Macron vuole "evitare una nuova pericolosa escalation" e lancia un appello alla "moderazione". Lo rendono noto fonti dell'Eliseo.

proteste in iran contro gli usa 2

SOLEIMANI: IRAN PROMETTE VENDETTA 'A TEMPO E LUOGO'

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 3 GEN - L'Iran promette di vendicare la morte del generale Soleimani "nel momento e nel luogo più opportuni".(ANSA-AFP).

AL SERRAJ ERDOGAN

SOLEIMANI: POMPEO CHIAMA LE CAPITALI MONDIALI PER SPIEGARE

(ANSA) - Giro di telefonate alle principali del segretario di stato americano Mike Pompeo a tutte le principali capitali mondiali per spiegare la decisione del presidente Donald Trump di uccidere il generale Qassem Soleimani. Pompeo, dopo aver parlato con Pechino, Londra e Berlino ha chiamato anche Parigi facendo il punto della situazione col ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian, ribadendo l'interesse comune con gli alleati europei nel contrastare le azioni destabilizzanti del regime iraniano nella regione mediorientale.(ANSA).

proteste in iran contro gli usa

qassem soleimani 2

SOLEIMANI: CINA CHIEDE 'CALMA E MODERAZIONE' DOPO RAID USA

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 3 GEN - La Cina ha esortato oggi tutte le parti interessate, in particolare gli Stati Uniti, a mantenere la calma e la moderazione per evitare di intensificare ulteriormente le attuali tensioni nel Golfo, dopo il raid aereo statunitense che ha ucciso in Iraq il generale iraniano Soleimani. "La Cina si è sempre opposta all'uso della forza nei rapporti internazionali e ha insistito sul fatto che tutte le parti dovrebbero attenersi agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e alle norme di base che regolano le relazioni internazionali", ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. La sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Iraq, ha aggiunto il portavoce cinese, dovrebbero essere rispettate, come dovrebbero essere salvaguardate la pace e la stabilità del Golfo in Medio Oriente.

proteste in iran contro gli usa 3 mike pompeo luigi di maio 1

SOLEIMANI:GEN.CAMPORINI,ITALIA PARTICOLARMENTE ESPOSTA

putin assad

(ANSA) - "Non c'è dubbio che di fronte a questa azione l'Iran dovrà reagire, non può perdere la faccia. In che modo? Non lo sappiamo, ma è chiaro che l'Italia con i suoi mille militari in Libano, i 300 in Libia e gli addestratori in Iraq è particolarmente esposta". Lo dice all'ANSA il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore della Difesa, parlando del raid Usa in cui è rimasto ucciso Qassem Soleimani e delle possibili ripercussioni nel mondo.

il corpo di qassem soleimani

SOLEIMANI: ASSAD, SUO SOSTEGNO NON SARÀ DIMENTICATO

il tweet di donald trump sulla morte di qassem soleimani

(ANSA-AFP) - Il presidente siriano Bashar al-Assad ha condannato il raid americano in cui è stato ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani, affermando che il suo sostegno all'esercito siriano "non sarà dimenticato". Il popolo siriano "non dimenticherà la sua presenza al fianco dell'esercito arabo siriano per difendere la Siria dal terrorismo e dai suoi sostenitori", ha detto Assad in una lettera di condoglianze inviata alla Guida suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei. (ANSA-AFP).

