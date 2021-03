12 mar 2021 19:30

IL TRAMONTO DEL PUZZONE – PER LA PRIMA VOLTA DA ANNI DONALD TRUMP PASSA IN SECONDO PIANO: IN BASE AI DATI DI “SOCIALFLOW”, CHE TRACCIA IL NUMERO DI CLIC SUGLI ARTICOLI, L’INTERESSE NEI CONFRONTI DELL’EX PRESIDENTE STA SCEMANDO (ALMENO PER ORA) – IL CALO DIPENDE IN PARTE DALL’ESPOSIZIONE PUBBLICA, MA ANCHE PERCHÉ NON HA PIÙ TRA LE MANI IL GIOCATTOLINO TWITTER DA CUI SGANCIARE LE BOMBETTE…