TRANSENNATE LA FRONTIERA: ERIC ZEMMOUR VUOLE VENIRE IN ITALIA! - IL CANDIDATO ULTRASOVRANISTA ALLE PRESIDENZIALI FRANCESI IERI È STATO CONDANNATO, PER LA TERZA VOLTA, PER DISCRIMINAZIONE RAZZIALE E INCITAMENTO ALL’ODIO CONTRO I MUSULMANI - AI GIORNALISTI CHE GLI CHIEDEVANO: “SE DOVESSE ABBANDONARE LA FRANCIA, DOVE ANDREBBE?”, HA RISPOSTO CON UNA SVIOLINATA AL NOSTRO PAESE: “I PAESAGGI SONO SUBLIMI, LE CITTÀ MAGNIFICHE. MI PIACE L’ INTELLIGENZA DEGLI ITALIANI, IL CINEMA, LA GASTRONOMIA, LA BELLEZZA DELLE DONNE…”

Leonardo Martinelli per "La Stampa"

ERIC ZEMMOUR

Ieri, al Tribunale di Parigi, Eric Zemmour, il candidato ultrasovranista alle presidenziali, è stato condannato per la terza volta per discriminazione razziale e incitamento all'odio contro i musulmani, stavolta per le dichiarazioni che aveva fatto sugli stranieri minorenni, che vivono in Francia, isolati e senza famiglia, liquidati come «ladri», «stupratori» e «assassini».

IL DITO MEDIO DI ERIC ZEMMOUR A UNA PASSANTE

Dovrà pagare una multa di 10mila euro e versarne 19mila ad associazioni di difesa dei diritti umani (ma farà ricorso). Zemmour, comunque, in aula non c'era. E poche ore dopo si è materializzato in un antico palazzo del centro di Parigi, per incontrare un gruppo di giornalisti stranieri. «Ma se lei, a un certo momento, dovesse abbandonare la Francia - gli è stato chiesto, tra il serio e il faceto -, dove andrebbe?». «Non ci sono dubbi - ha risposto -, in Italia».

eric zemmour

E lì è partita una vera sviolinata: «L'Italia è il Paese del bello. I paesaggi sono sublimi, le città sono magnifiche. L'Italia ha insegnato tutto alla Francia: l'arte, la politica... Incarna, con il mio Paese, la civiltà europea. Amo il popolo italiano, la loro ironia, l'umorismo, la loro autoderisione, lo sguardo sempre distante sulla storia. Non passano il tempo a reclamare la ricompensa a tutti i popoli che li hanno conquistati. Mi piace la loro intelligenza, il cinema, la gastronomia, la bellezza delle donne italiane».

Alla domanda se gli piacesse pure la politica, ha specificato che «non è quello che hanno di meglio». Neanche ha voluto ammettere se ha contatti con politici italiani. Un suo collaboratore, poi, ha precisato che Zemmour «vede molte più persone di quanto si creda, sia in Italia che altrove».

marine le pen ed emmanuel macron

Intanto, però, deve vincere la battaglia per passare il primo turno, il 10 aprile. I sondaggi danno Emmanuel Macron al primo posto fra il 26 e il 27%, Marine Le Pen e Valérie Pécresse (la candidata dei Repubblicani, la destra moderata), tra il 16 e il 17%. E Zemmour fra il 12 e il 13%.

tanguy david eric zemmour 3 sarah knafo IL DITO MEDIO DI ERIC ZEMMOUR A UNA PASSANTE eric zemmour COPERTINA DI PARIS MATCH CON ERIC ZEMMOUR eric zemmour presenta il suo partito la reconquete mylene chichportich eric zemmour eric zemmour si candida alle presidenziali in francia botte al comizio di eric zemmour eric zemmour aggredito 8 eric zemmour presenta il suo partito la reconquete 2 reconquete il partito di eric zemmour tanguy david eric zemmour 2