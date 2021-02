LA TRANSIZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE – A SBLOCCARE LO STALLO È STATA UNA TELEFONATA TRA GRILLO E DRAGHI. BEPPE-MAO CHIEDEVA UN SEGNALE DA PARTE DEL PREMIER INCARICATO, CHE È PRONTAMENTE ARRIVATO CON L’ANNUNCIO DEL WWF CHE NEL NUOVO GOVERNO CI SARÀ UN MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA - IL VOTO SU ROUSSEAU SLITTA A DOMANI, DALLE 10 ALLE 18 – PER L’OCCASIONE RICICCIA PURE CONTE : “SE FOSSI ISCRITTO A ROUSSEAU VOTEREI…”

LA PRESIDENTE DEL WWF ESCE DALLE CONSULTAZIONI CON DRAGHI E ANNUNCIA: “CI SARÀ UN MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”. CIOÈ QUELLO CHE CHIEDEVA BEPPE GRILLO: E COSÌ SI È SBLOCCATO L’IMPASSE INTERNO AL MOVIMENTO E “NELLE PROSSIME ORE” CI SARÀ IL VOTO SU ROUSSEAU. COME AL SOLITO IL QUESITO SARÀ UNA SUPERCAZZOLA SUL PROGRAMMA

ROUSSEAU, GIÀ STASERA IL VOTO M5S SULLA PIATTAFORMA. UNA TELEFONATA GRILLO-DRAGHI SBLOCCA LO STALLO

Il lavoro della diplomazia per sbloccare lo stallo. Nelle ultime 24 ore — dopo le consultazioni — c’è stato un turbine di telefonate nel Movimento5 Stelle. Contatti continui per capire come superare l’impasse di ieri quando, dopo l'incontro dei 5 Stelle con il premier incaricato Mario Draghi, Beppe Grillo aveva deciso di far slittare il voto sulla piattaforma Rousseau, sulla quale i militanti avrebbero dovuto approvare o affossare il sostegno pentastellato al nuovo esecutivo.

Nella mattinata di oggi — mentre la base del Movimento reagiva con toni indispettiti allo slittamento — erano emersi dettagli sui «segnali» attesi da Grillo. E nelle ore che sono seguite, quei segnali sarebbero arrivati.

La telefonata con Draghi

Indiscrezioni non confermate parlano anche di una telefonata tra il premier incaricato Mario Draghi e Beppe Grillo. Il colloquio sarebbe avvenuto poco dopo l’ora di pranzo in seguito alle voci circolate in mattinata. E ora Grillo, con un nuovo video, potrebbe spiegare i passi in avanti della trattativa e - presumibilmente - dare l’endorsement al governo.

Il ministero per la Transizione ecologica

A fare da «sponda»al dialogo tra il Movimento e Grillo ci sono anche le dichiarazioni del Wwf. L’associazione ambientalista ha infatti rilanciato — al termine del colloquio con Draghi — la notizia secondo cui il premier incaricato avrebbe previsto un ministero della trasformazione ecologica: l'altro tassello tanto invocato dal leader dei Cinque Stelle.

L'endorsement di Conte e il voto su Rousseau

Il voto su Rousseau potrebbe quindi svolgersi già stasera, o, se i tempi tecnici non lo consentiranno, domani. E mentre si definiscono i tempi per la consultazione, arriva il «sì» del premier dimissionario, Giuseppe Conte: «Se fossi iscritto a Rousseau», ha detto ai cronisti vicino a Montecitorio, «voterei sì a Draghi perché il Paese è in tali condizioni e tali urgenze che comunque è bene che ci sia un governo».

