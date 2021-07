IL TRAVAGLIO DI CONTE – MARCOLINO DETTA LA LINEA ALL’AVVOCATO DI PADRE PIO: “DOVREBBE TORNARE A INTERPELLARE GLI ISCRITTI SULLE TRE OPZIONI POSSIBILI: RESTARE AL GOVERNO, RITIRARE I MINISTRI E DARE L'APPOGGIO ESTERNO SOLO SUI PROVVEDIMENTI CONDIVISIBILI, PASSARE ALL'OPPOSIZIONE E ROVESCIARLO” – “IL DISEGNO È SPAPPOLARLI E ANNETTERSI LA PARTE ‘GOVERNISTA’: CIOÈ GRILLO CHE LI HA CACCIATI IN QUESTO CUL DE SAC E DI MAIO&C. CHE CI HAN SUBITO PRESO GUSTO”

travaglio conte

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

Nel vedere Conte e i 5Stelle dibattersi fra le opposte tentazioni di uscire dal governo e di restarvi, e intanto arrabattarsi per "migliorare" con ritocchini tecnici il Salvaladri&mafiosi della Cartabia, sorge il dubbio che non abbiano ancora colto il punto: questo governo (…) è nato per (…) far fuori Conte e i 5Stelle, per giunta coi loro voti (…); e la "riforma della Giustizia" non è nata per abbreviarne i tempi come chiede l'Ue, ma per piegarli nell'ultima genuflessione (…)

mario draghi marta cartabia 1

Il disegno è spappolarli e annettersi la parte "governista": cioè Grillo che li ha cacciati in questo cul de sac e Di Maio&C. che ci han subito preso gusto. Il tutto in vista della prosecuzione del regimetto di larghe imprese anche nella prossima legislatura, per potare le due ali non allineate al Sistema: da una parte la Meloni, dall'altra Conte e quei 5Stelle che ancora ricordano perché sono nati, stanno in Parlamento e al governo.

grillo di maio

(…) Conte dovrebbe tornare a interpellare gli iscritti sulle tre opzioni possibili: restare al governo, ritirare i ministri e dare l'appoggio esterno solo sui provvedimenti condivisibili, passare all'opposizione e rovesciarlo. (…)

GRILLO DI MAIO CASALEGGIO Matteo Bolle mario draghi marta cartabia marta cartabia mario draghi. beppe grillo giuseppe conte luigi di maio LUIGI DI MAIO MARCO TRAVAGLIO GIUSEPPE CONTE beppe grillo luigi di maio travaglio conte