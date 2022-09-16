TRAVAGLIO FLASH! – “MENTRE TUTTI MONTANO LA PANNA SU CIÒ CHE NON SI SA, NESSUNO RICORDA CIÒ CHE GIÀ SI SA. DAL 2021 AL 2022, NON CONTENTO DELLE CONSULENZE E CONFERENZE PAGATE DAL PRINCIPE-CRIMINALE SAUDITA BIN SALMAN, MATTEO RENZI È STATO MEMBRO DEL CDA DI DELIMOBIL, COLOSSO RUSSO DEL CAR SHARING CON SEDE IN LUSSEMBURGO FONDATO DALL'ITALIANO VINCENZO TRANI IN SOCIETÀ CON LA BANCA STATALE MOSCOVITA VTB: PERCHÉ NESSUNO GLI DOMANDA QUANTO PRENDEVA DEL MILIONE DI EURO ANNUO DESTINATO ALL'INTERO CDA?”

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