CI SCRIVE GIANLUCA SAVOINI: “NON HO MAI PERCEPITO ALCUN FINANZIAMENTO DA MOSCA, NÉ IN PROPRIO, NÉ PER CONTO DELLA LEGA” – E INFATTI NON L’ABBIAMO MAI SCRITTO! SEMPLICEMENTE CI SIAMO LIMITATI A RIPORTARE, COME DEL RESTO HANNO FATTO MOLTI ALTRI GIORNALI, CHE È STATO COINVOLTO NELL’OPERAZIONE PETROLIFERA DELL’HOTEL METROPOL. CIOÈ CHE È STATO “ACCUSATO” DI AVER FATTO DA TRAMITE PER FAR ARRIVARE ALLA LEGA UN FINANZIAMENTO ILLECITO DA 65 MILIONI DA MOSCA…