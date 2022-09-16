TRAVAGLIO FLASH! – “MENTRE TUTTI MONTANO LA PANNA SU CIÒ CHE NON SI SA, NESSUNO RICORDA CIÒ CHE GIÀ SI SA. DAL 2021 AL 2022, NON CONTENTO DELLE CONSULENZE E CONFERENZE PAGATE DAL PRINCIPE-CRIMINALE SAUDITA BIN SALMAN, MATTEO RENZI È STATO MEMBRO DEL CDA DI DELIMOBIL, COLOSSO RUSSO DEL CAR SHARING CON SEDE IN LUSSEMBURGO FONDATO DALL'ITALIANO VINCENZO TRANI IN SOCIETÀ CON LA BANCA STATALE MOSCOVITA VTB: PERCHÉ NESSUNO GLI DOMANDA QUANTO PRENDEVA DEL MILIONE DI EURO ANNUO DESTINATO ALL'INTERO CDA?”-
CI SCRIVE GIANLUCA SAVOINI: “NON HO MAI PERCEPITO ALCUN FINANZIAMENTO DA MOSCA, NÉ IN PROPRIO, NÉ PER CONTO DELLA LEGA” – E INFATTI NON L’ABBIAMO MAI SCRITTO! SEMPLICEMENTE CI SIAMO LIMITATI A RIPORTARE, COME DEL RESTO HANNO FATTO MOLTI ALTRI GIORNALI, CHE È STATO COINVOLTO NELL’OPERAZIONE PETROLIFERA DELL’HOTEL METROPOL. CIOÈ CHE È STATO “ACCUSATO” DI AVER FATTO DA TRAMITE PER FAR ARRIVARE ALLA LEGA UN FINANZIAMENTO ILLECITO DA 65 MILIONI DA MOSCA…