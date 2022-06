IL TRAVAGLIO DI LUIGINO – IL DIRETTORE DEL "FATTO QUOTIDIANO", PER DIFENDERE CONTE, SPERNACCHIA DI MAIO METTENDO IN FILA LE SUE VECCHIE DICHIARAZIONI CONTRO LA NATO E L’EUROPA – NEL 2017, DA VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA, DICEVA: “IN QUESTO MOMENTO SIAMO DEI PAZZI A PORTARE LE NOSTRE TRUPPE AL CONFINE CON LA RUSSIA. È DA FOLLI. QUELLO CHE CHIEDIAMO È RIVEDERE L’IMPEGNO DELL’ITALIA NELLA NATO” – “L’EURO NON È DEMOCRATICO. BISOGNA PREVEDERE PROCEDURE PER USCIRNE…"

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

Giggino 'o atlantista. "I dirigenti della prima forza politica in Parlamento, invece di fare autocritica, attaccano con odio e livore il ministro degli Esteri e portano avanti posizioni che mettono in difficoltà il governo in sede Ue. Un fatto molto grave.

Vengo accusato dai dirigenti della mia forza politica di essere atlantista ed europeista.

.. Rivendico con orgoglio di essere fortemente atlantista ed europeista. Abbiamo precise responsabilità: in ballo c'è il futuro dell'Italia e dell'Europa" (Luigi Di Maio, M5S, 19.6.2022).

"La nostra posizione sulla Nato è sempre stata coerente: andare oltre la Nato. Cambiare il livello di impegno. In questo momento siamo dei pazzi a portare le nostre truppe al confine con la Russia. Questo è un dibattito che non abbiamo scatenato noi, ma addirittura il presidente degli Stati Uniti d'America, mettendo anche lui in dubbio la Nato.

Quindi noi, nel nostro piccolo, siamo stati precursori di un dibattito che ci sarà a livello planetario sulla Nato e nello specifico tra i Paesi membri. Vi ricordo che la Nato in questo momento sta portando truppe al confine della Russia quando noi crediamo che non sia assolutamente indicato. È da folli fare questa cosa. Quello che chiediamo noi è rivedere quello che è l'impegno dell'Italia nella Nato. E ci fa piacere che anche Trump venga su questa linea" (Di Maio, vicepresidente M5S della Camera, Lapresse, 13.1.2017).

"L'Euro non è democratico. Bisogna prevedere procedure per uscirne con un referendum consultivo per chiedere ai cittadini italiani se vogliono uscire della moneta unica: uno Stato sovrano deve poter gestire la propria moneta.

In caso di esito favorevole, ci si potrà organizzare con altri Stati usciti dall'Euro oppure prevedere un ritorno alla Lira. Servirà prima una legge costituzionale che ci impegneremo a realizzare nella prossima legislatura"

(Di Maio alla Stampa estera, 23.3.2017). Senza parole. Le ha consumate tutte lui.

