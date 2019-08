26 ago 2019 15:44

TRAVOLTI DA UN'INSOLITO CAVALLONE NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO - VIDEO: GRETA E PIERRE CASIRAGHI IN VERSIONE MELATO/GIANNINI SOLCANO L'OCEANO SBALLOTTOLATI DA ONDE E VENTO FORTE SULLA BARCA CHE PRODUCE ZERO EMISSIONI (E COSTA 4 MILIONI $) - LEI PER PROMUOVERE IL SUMMIT ONU SUL CLIMA, LUI PER FAR DIMENTICARE DI ESSERE L'EREDE DI UNA FAMIGLIA CHE HA FATTO FORTUNA GESTENDO UN PARADISO FISCALE E DELLE SPECULAZIONI EDILIZIE