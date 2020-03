TRE DONNE PER UNA POLTRONA - DOMENICA IN FRANCIA SI VOTA PER I SINDACI, PERCHÉ IL GALLETTO MACRON DEVE TENERE IL PUNTO SUL CORONAVIRUS, E LA SFIDA PIÙ IMPORTANTE È OVVIAMENTE QUELLA DI PARIGI. DOVE SE LA GIOCANO L'USCENTE ANNE HIDALGO, LA REDIVIVA RACHIDA DATI E L'ULTIMA ARRIVATA AGNÈS BUZYN, MACRONISTA CHE HA DOVUTO SOSTITUIRE GRIVEAUX DOPO CHE IL SUO PISELLO è FINITO SUI CELLULARI DI MEZZA FRANCIA - IL RISULTATO È TOTALMENTE INCERTO: L'AFFLUENZA CROLLERÀ PER PAURA DEI CONTAGI?

Leonardo Martinelli per “la Stampa”

Tre donne per una sola città: tra loro si gioca la battaglia per il posto di sindaco di Parigi (il primo turno il 15 marzo). Anne Hidalgo, innanzitutto: è già alla guida della capitale francese dal 2014, socialista, determinata e poco empatica, pasdaran di una gauche inflessibile. Poi, Rachida Dati, figlia di maghrebini, donna libera e glamour, è un personaggio scomodo e a tratti imbarazzante (i compagni di partito, la destra tradizionale dei Repubblicani, hanno mal digerito la sua candidatura).

dati hidalgo buzyn

E infine, l' ultima arrivata, Agnès Buzyn, macronista (di sinistra), che ha sostituito in corsa Benjamin Griveaux, travolto dallo scandalo dei video sessuali. Sì, Madame Buzyn, per una vita medico negli ospedali pubblici, l' unica parigina del terzetto. Con il suo fascino discreto della borghesia.

Per di più le tre sono quasi coetanee: 60, 54 e 57 anni. A lungo la Hidalgo è parsa la favorita ma, a sorpresa, alcuni degli ultimi sondaggi danno la Dati in testa con la Buzyn a fare da terza incomoda. Sono tre donne con storie diverse. La Hidalgo è figlia di una coppia di repubblicani spagnoli fuggiti da Franco nel 1963 e sbarcati a Lione parlando solo spagnolo.

anne hidalgo

Ana diventa Anne e francese a 14 anni. Volontà di ferro, laureata in Economia, nel 1984 vince il concorso nazionale di ispettore del lavoro e si trasferisce a Parigi. Alla fine degli anni '90 collabora al ministero del Lavoro con Martine Aubry, altra donna di sinistra. Vicesindaco socialista di Parigi dal 2001, ha poi dato battaglia da sindaca agli automobilisti e ora vuole rendere ciclabili il 100% delle strade entro il 2024. Ha cacciato vari collaboratori: giudicata autoritaria da alcuni, efficace da altri.

Percorso simile quello della Dati, pure lei di origini semplici. Rachida, griffata da capo a piedi, manca della sobrietà di Anne ma ha la stessa molla della rivincita, sociale e non solo.

laura flessel emmanuel macron anne hidalgo

Il padre era un muratore marocchino e la madre una casalinga algerina con 11 figli. Cresciuta a Chalon-sur-Saone, Francia profonda, Rachida si mantiene agli studi facendo la commessa. Laureata in Economia, conosce a un ricevimento Albin Chalandon, politico e uomo d' affari, il primo di una lunga serie di padrini, compreso Nicolas Sarkozy. La Dati, che è stata magistrato e ministro della Giustizia, si è fatta avanti con determinazione. Oggi propugna più sicurezza e pulizia per la città, che l' accolse da vero Rastignac, l' ambizioso personaggio di provincia alla conquista della capitale, nato dalla fantasia di Balzac.

rachida dati 1

Delle tre, l' unica nata e vissuta sempre a Parigi è la Buzyn. I genitori abitano ancora nel Quartiere latino, l' appartamento di famiglia disordinato e pieno di libri come da tipica tradizione ebraica parigina, laica e intellettuale. Papà Elie è nato a Lodz in Polonia. Nel 1940, a 11 anni, ha visto i nazisti uccidere il fratello maggiore e più tardi, studente, ha abbandonato i libri per mantenere la famiglia. E' stato deportato ad Auschwitz ed è sopravvissuto.

Dopo la guerra è rimasto a lungo in Israele a fare il contadino e il muratore. A 25 anni, in Francia, si è riscritto a scuola per diventare un rinomato medico ortopedico. La madre della Buzyn, Etty, è psicanalista. Agnès, medico a sua volta, specialista di leucemia e trapianti di midollo osseo, ha esercitato a lungo all' ospedale Necker di Parigi e ha fatto la ricercatrice all' università. Ha assunto diversi ruoli istituzionali, tra cui la presidenza dell' Istituto nazionale tumori. Nel 2017 Emmanuel Macron l' ha convinta a diventare ministro della Sanità, in arrivo direttamente dalla società civile. Dalla voce flebile, ma con una volontà di ferro, affronta la nuova sfida delle municipali. Come sempre, senza strafare.

benjamin griveaux sexting rachida dati 2 AGNES BUZYN benjamin griveaux sexting griveaux e la moglie rachida dati nicolas sarkozy 3 benjamin griveaux rachida e zhora dati rachida dati 2 large rachida dati ANNE HIDALGO Dati anne hidalgo con il marito jean marc germain rachida e zhora dati HIDALGO GARCETTI