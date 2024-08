LA TREGUA ARMATA TRA EMMANUEL E GIORGIA – MACRON INCONTRA MELONI A PARIGI, SU RICHIESTA DI PALAZZO CHIGI. SECONDO LO STAFF DEL FRANCESE, IL COLLOQUIO DI MEZZ’ORA “È ANDATO MOLTO BENE”. TE CREDO: HANNO PARLATO DI VENEZUELA E MEDIORIENTE, LASCIANDO DA PARTE GLI SCREZI EUROPEI. MACRON DÀ PER SCONTATA LA CONFERMA DI THIERRY BRETON COME COMMISSARIO AL MERCATO INTERNO, MA ANCHE LA DUCETTA SOGNA UNA DELEGA ECONOMICA (MA NON AVENDO VOTATO PER IL BIS DI VON DER LEYEN, PUÒ CONTINUARE A SOGNARLA…)

Baci, abbracci, sorrisoni a favore di flash. E Macron che prima di congedarsi mima una cornetta e sembra dire a Meloni: «Ne riparliamo al telefono ». La premier fa sì con la testa. A Versailles si smorza un po’ la tensione tra il governo italiano e l’Eliseo.

Presto per dire se è un punto di svolta […] o solo una ricucitura lampo, che si esaurirà nel volgere di un’olimpiade. Però alla fine Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si sono visti, nei giardini della reggia che fu dei Borboni […]: tête-à-tête di mezz’ora in un padiglione tirato su per i Giochi, a margine di una prova equestre.

D’altronde sarebbe stato clamoroso il contrario, se la premier, a Parigi per visitare Casa Italia, non avesse trovato il tempo di un bilaterale col capo di Stato del Paese ospitante. L’incontro, trapela da fonti italiane, l’ha chiesto Palazzo Chigi. E l’entourage del presidente francese l’ha accordato, organizzato all’ultimo, nell’incertezza dell’agenda di Macron che qualche giorno fa ha deciso di andarsene con la famiglia nella residenza di Fort de Brégançon, sud della Francia.

Alla fine, Macron […] si è mosso anche vedendo montare le polemiche per le sue foto in vacanza mentre nella capitale è in corso un evento di portata mondiale. Giri di telefonate fra staff e si è trovata la casella giusta, poco prima che Meloni rimontasse in aereo verso Roma.

Com’è andata? Excellent, vraiment très bien , «davvero molto bene », sostiene Macron intercettato dai cronisti. Il comunicato congiunto diramato a fine vertice conferma che lo scambio è stato quantomeno cordiale. Di certo meglio degli ultimi confronti, dall’alterco sull’aborto al G7 pugliese (col baciamano glaciale nel cortile del Castello Svevo) alla contrapposizione sul bis di Ursula von der Leyen durante il Consiglio europeo, in cui l’Italia si è astenuta, mentre Parigi aveva già trattato con Scholz e il Ppe per tagliare fuori Ecr.

Proprio l’Ue, convenevoli a parte, è l’elefante nello stanzino del faccia a faccia Meloni-Macron. La Commissione va ancora formata. «Non se n’è parlato», riferiscono fonti di Roma. Di sicuro per la premier l’interlocutore, ormai, è direttamente “VdL”. E nel risiko che la popolare tedesca dovrà comporre c’è una sovrapposizione d’interessi fra italiani e francesi, perché Macron chiede la conferma al Mercato interno di Thierry Breton e Meloni sogna una delega economica «di peso».

Le direzioni generali […] ballano ancora da un commissario all’altro. Si è parlato anche di Ucraina e delle elezioni venezuelane, su cui le posizioni di Parigi e Roma sembrano allineate […]. E di Medio Oriente, dopo giorni di frizioni sottotraccia per la scelta del governo italiano di nominare un ambasciatore come incaricato d’affari in Siria, per stabilizzare l’area e alleggerire il Libano dal peso dei migranti, mentre la diplomazia francese, in chiave anti- Assad, resta a ranghi ridottissimi.

Prima della trasferta francese, Meloni aveva mandato messaggi dialoganti, mostrandosi prudente sulla cerimonia d’inaugurazione, vista sì come «divisiva», ma senza arrivare agli insulti di Salvini […]. D’altra parte, se Macron mantiene una posizione di forza nell’Ue, è in difficoltà in patria. Ha scongiurato una vittoria dell’estrema destra nelle elezioni anticipate, ma si ritrova con governo dimissionario e col parlamento bloccato. La calorosa accoglienza a Meloni poi ha in parte compensato la figuraccia dell’Eliseo che ha lasciato sotto la pi oggia il presidente Sergio Mattarella […]all’apertura dell’olimpiade.

