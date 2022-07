3 lug 2022 18:48

TREGUA A CINQUE STELLE - PER UN GIORNO, CONTIANI, SCISSIONISTI E DIPENDENTI DI CASALEGGIO SI SONO RIUNITI SENZA MENARSI! L’OCCASIONE ERA IL MATRIMONIO DI IOLANDA DI STASIO, NEO CAPOGRUPPO DI “INSIEME PER L’ITALIA”, E PIETRO DETTORI, EX SOCIO DI ROUSSEAU, EX BRACCIO DESTRO DI GIANROBERTO CASALEGGIO E ORA DI LUIGINO – LE NOZZE SI SONO CELEBRATE AD AFRAGOLA: C’ERA OVVIAMENTE IL MINISTRO DEGLI ESTERI, MA ANCHE PATUANELLI E DIVERSI CONTIANI…