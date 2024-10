TREGUA TRA IL GOVERNO MELONI E JOHN ELKANN – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DATO IL VIA LIBERA ALLA CESSIONE DELLA QUOTA DI MAGGIORANZA DI COMAU AL FONDO AMERICANO “ONE EQUITY”, MA METTE DEI PALETTI: DOVRANNO ESSERE ASSICURATI GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO E GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DOVRANNO RIMANERE IN ITALIA – STELLANTIS MANTERRÀ IL 49,9% DELLA SOCIETÀ, ECCELLENZA DELLA ROBOTICA E DELL’AUTOMAZIONE…

Il Governo dà l’ok alla cessione della quota di maggioranza di Comau (interamente controllata da Stellantis) al fondo americano One Equity e mette in chiaro le prescrizioni, a tutela di un asset strategico dell’industria italiana, eccellenza nel settore della robotica e dell’automazione.

«Le parti si sono impegnate a garantire che l’operazione avrà un impatto positivo sulla forza lavoro nel medio-lungo termine» premette in una nota Palazzo Chigi. Le prescrizioni del Governo, «nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza», toccano sostanzialmente tre aspetti: «Assicurare il livello degli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo», oltre al «mantenimento, in Italia, degli impianti di produzione delle società italiane del Gruppo e delle funzioni di direzione e coordinamento delle attività di ricerca […]», infine andrà garantito, prescrive Palazzo Chigi, «il know how tecnologico italiano […]».

Il Consiglio dei ministri ha dunque esercitato la prerogativa del golden power per dare il via libera […] alla cessione del controllo di Comau da parte del Gruppo Stellantis che manterrà una quota del 49,9% della società.

L’attuazione delle prescrizioni […] «sarà oggetto di monitoraggio da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy». Lo stesso ministro Adolfo Urso non ha voluto commentare l’operazione annunciata a fine luglio: «Non dico nulla prima e non dico nulla dopo, ma svolgo il mio lavoro» ha detto […].

Oggi Comau conta oltre 3mila addetti, 700 dei quali in Italia, in prevalenza nella sede di Grugliasco. Lo spin-off di Comau era parte degli accordi tra Fiat Chrysler e i francesi di PSA in occasione della fusione, nel 2021. Dal punto di vista formale, l’intero capitale sociale di Comau passa a Oep Heron BidCo, Stellantis a sua volta acquisirà il 49,9% della società mentre il restante 50,1% sarà detenuto da Oep Heron MidCo, indirettamente controllata dal fondo statunitense di private equity One Equity Partners.

