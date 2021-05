NESSUNO PUÒ METTERE “BIBI” IN UN ANGOLO. O SI? – DOPO 12 ANNI, NETANYAHU VIENE SPINTO IN PANCHINA DALL'EX ALLEATO NAFTALI BENNETT CHE HA ANNUNCIATO L’ACCORDO CON IL CENTRISTA LAPID PER UN GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE - CI SONO VOLUTE QUATTRO ELEZIONI IN DUE ANNI, TRE INCHIESTE SU NETANYAHU, DICIOTTO MESI DI PANDEMIA, UNDICI GIORNI DI GUERRA CONTRO HAMAS E LA SPINTARELLA DI BIDEN PER PORTARE ISRAELE AL CAMBIO DI ROTTA – MA “BIBI” NON SI ARRENDE: “QUESTA È LA FRODE DEL SECOLO…”