TROMBATO E RICOLLOCATO - IL M5S SISTEMA ALBERTO BONISOLI ALLA PRESIDENZA DI FORMEZ - L'EX MINISTRO DELLA CULTURA DEL PRIMO GOVERNO CONTE ERA RIMASTO A SPASSO DOPO IL CAMBIO DI MAGGIORANZA - PECCATO CHE IL SUO CV NON RISPONDA AI REQUISITI PREVISTI - ALTRA “COINCIDENZA”: IL DG DI FORMEZ, MAURO WILLEM CAMPO, E’ UN EX CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTESE DEL M5S NON RICONFERMATO…

Estratto dell’articolo di Sergio Rizzo per “la Repubblica”

il ministro alberto bonisoli

[…] Formez pa, un'associazione fra ministeri e Regioni […] dirottata senza risultati sensazionali nel campo concorsi pubblici. […] gestisce […] 40 milioni con 300 dipendenti. Eppure qui il presidente intasca più di Tridico. […] ha diritto a 142 mila euro lordi l' anno più 30 mila di rimborsi. Totale, 172 mila contro i 150 mila del presidente dell' Inps.

[…] Da gennaio il presidente di Formez pa, cinque anni di incarico rinnovabili, risponde al nome di Alberto Bonisoli. L'ex ministro grillino dei Beni culturali del governo Conte uno era scomparso dai radar nel settembre 2019 con il passaggio dalla maggioranza gialloverde a quella giallorosa. Ma riappare alla chetichella quattro mesi dopo, il 18 dicembre 2019, grazie proprio a un decreto della ministra Dadone che lo mette a capo dell' associazione.

Mauro Willem Campo

[…] Lo statuto si può discutere, ma parla chiaro. La figura del presidente è tipica di chi ha avuto a lungo incarichi statali o pubblici e di una certa responsabilità. Invece nel curriculum di Bonisoli pubblicato sul sito di Formez pa i dieci anni di cui sopra non si capisce bene dove siano. Intendiamoci, l' ex ministro è un' autorità indiscussa nel campo del design e della moda. […] Ma […] sono tutte attività nel campo privato. […] che c'entra con il […] requisito, quello dell' esperienza anche nell'"organizzazione delle pubbliche amministrazioni"? […] […] non si può che arrivare a una conclusione. E cioè che la molla sia stata solo la necessità di sistemare un politico rimasto senza posto. […]

Per chi poi avesse bisogno della prova del nove […] sappia che in primavera il consiglio di amministrazione presieduto da Bonisoli ha nominato anche il direttore generale del Formez pa (stipendio, 182 mila euro). E' un ingegnere nucleare antinuclearista, esperto di informatica, incidentalmente cuneese come Fabiana Dadone. Il suo nome, Mauro Willem Campo: ex consigliere regionale piemontese del M5s non riconfermato. […]