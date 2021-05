IL TRONO DI SPADE ZULU - SCELTO IL NUOVO RE DEGLI 11 MILIONI DI ZULU IN SUDAFRICA: È STATO INCORONATO IL 46ENNE MISUZULU, FIGLIO DEL VECCHIO SOVRANO APPENA MORTO DI DIABETE, DOPO CHE ANCHE LA REGINA E' DECEDUTA (SI SOSPETTA PER AVVELENAMENTO) - L’HA SPUNTATA SU 26 FRATELLI, OGNUNO DEI QUALI HA QUALCOSA DA RIVENDICARE: LE PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA VALGONO DIVERSI MILIONI DI DOLLARI E GLI SCAZZI TRA PARENTI SONO APPENA INIZIATI...

MISUZULU ZULU

Vittorio Sabadin per “La Stampa”

Gli 11 milioni di Zulu che vivono principalmente nella provincia del KwaZulu-Natal, in Sudafrica, hanno un nuovo re. Il vecchio sovrano, Goodwill Zwelithini, che ha regnato per 50 anni, è morto in ospedale di diabete un mese fa. Gli è succeduta, come reggente, la sua terza moglie Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu, ma solo per poche settimane: è morta anche lei il 30 aprile.

IL NUOVO RE MISUZULU AL CENTRO

Ora il suo figlio maggiore, Misuzulu Zulu, è stato incoronato sulla base di un testamento della madre, ma i parenti dicono che il documento è falso e che Mantfombi è stata avvelenata. Di parenti stretti, Misuzulu Zulu, 46 anni, ne ha fin troppi. Suo padre aveva avuto sei mogli e 26 figli, ognuno dei quali ha adesso qualcosa da rivendicare.

Forse è proprio per rimettere al loro posto i fratelli che Misuzulu Zulu si è presentato venerdì mattina alla cerimonia commemorativa della madre sostenuto dal canto e dalla danza di alcuni reggimenti zulu, pronti a convincere con le buone o con le cattive chiunque avesse dubbi sulla legittimità della successione.

zulu

Il testamento della madre era stato letto in tv poche ore prima dall'avvocato Griffiths Madonsela: «Con la presente nomino Misuzulu Zulu come mio successore al trono». La lettera era datata 23 marzo, il giorno prima che Mantfombi fosse nominata reggente.

zulu 3

Dopo la lettura, un fratello del designato si era alzato per obiettare qualcosa, ma è stato messo a tacere. Altri parenti hanno invece avuto modo in seguito di esprimere le loro perplessità: sostengono che la firma del defunto re apposta sulla lettera è un falso e che ci sono dubbi concreti sulle cause della morte improvvisa della regina reggente.

shifiwe mantfombi dlamini e marito

Contro Misuzulu Zulu si sono subito schierate le figlie della prima moglie di re Zwelithini, la quale sostiene che le firme sono false e che lei e le sue figlie devono avere la precedenza: il suo matrimonio con l'ultimo re è stato celebrato civilmente nel 1969 e non con riti tribali come quelli delle altre mogli.

Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu era stata nominata reggente proprio per poter decidere con calma a chi toccasse la successione. Le discussioni avrebbero dovuto cominciare dopo tre mesi di lutto, ma la morte improvvisa della reggente, e l'altrettanto improvvisa comparsa del testamento, ha scatenato la guerra tra le varie fazioni della famiglia.

zulu 2

Il re degli Zulu non ha alcun potere esecutivo, ma esercita molta influenza su un sesto degli abitanti del Sudafrica, riceve sussidi pubblici, controlla milioni di ettari di terra attraverso un trust, e possiede numerose mandrie di bestiame.

shifiwe mantfombi dlamini e marito 2

Le proprietà del sovrano valgono diversi milioni di dollari ed è comprensibile che i 26 figli avanzino tutti delle pretese. Colpa di re Goodwill Zwelithini, che si è goduto le sue ricchezze senza pensare a designare chiaramente un erede. Ma bisogna capirlo: i parenti lo avrebbero sfinito con le loro rimostranze, guastandogli gli ultimi anni di vita. E magari accorciandoglieli pure.

